Pixar’ın animasyonlarının gelişiminin arkasında iki öncü Edwin Catmull ve Patrick Hanrahan, film endüstrisinin şu anda kullandığı 3 boyutlu grafik tekniklerinin de arkasında bulunan isimler. Devrim yaratan grafik tekniğinin arkasındaki iki isim şimdi, Turing Ödülü’ne layık görüldüler.

Pixar, Edwin Catmull tarafından kuruldu. Catmull, Pixar’ı kurduktan sonra 1986 yılında Patrick Hanrahan’ı işe aldı. İki isim bu tarihten sonra gerçeğe yakın animasyonların geliştirilmesi için çalışmaya başladılar. Pixar’ın kurucularının çalışmasının odağında gerçeğe yakın görüntüleri oluşturmak için kullanılacak malzemeler ve ışıklandırma modelleri oluşturuyordu.

Patrick Hanrahan, görüntülerin gerçekçi animasyonlara dönüştürülmesini sağlayan bir yazılım olan RenderMan’i geliştiren ekibin lideriydi. RenderMan, oluşturulan animasyonların hangilerinin görüntülerle beraber olacağını bir çerçeve içinde belirler ve o animasyonların çizilip, renklendirilmesini sağlar.

Hanrahan ve ekibi tarafından geliştirilen RenderMan, sonraki yıllarda film endüstrisi için değişilmez bir yazılım oldu. Hatta 2001 yılında RenderMan, Oscar kazanan ilk yazılım oldu. Jurassic Park, Yüzüklerin Efendisi, Titanic, Oyuncak Hikayesi gibi filmlerin arkasında RenderMan bulunuyor. Hatta görsel efektler alanında Oscar Ödülleri’ne aday gösterilen son 47 filmin 44 tanesinde RenderMan kullanıldı.

Edwin Catmull ise 1970 yılında Utah Üniversitesi’ndeki ARPA programının bir parçası olarak eğimli yüzeylerin bilgisayar ortamında oluşturulması yöntemini geliştirdi. O zamana kadar bilgisayarlar tarafından sadece düz çizgiler ve çokgenler oluşturulabiliyordu. 1972 yılında Catmull, bilgisayarlı animasyon tarihinin ilk örneklerinden olan “Bilgisayar Animasyonlu El” adında bir kısa film hazırladı.

Catmull, Hanrahan’la beraber birçok bilgisayar animasyon geliştirmesinin arkasında bulunuyor. İkili, uzun çalışma maceralarının sonunda 1995’te bilgisayarla yapılan ilk animasyon filmi olan Oyuncak Hikayesi’nin de arkasındaydı.

Animasyon filmlerin ve görsel efektlerin bugünkü haline gelmesinde büyük emekleri bulunan bu iki isim şimdi de bilgisayar biliminin kurucusu sayılan Alan Turing adına verilen 1 milyon dolarlık Turing Ödülü ile ödüllendirildiler.