Avatar'ın Yapımcıları Yeni Bir Proje Üstünde Çalışıyor

Dünyada en çok izlenen çizgi dizilerden olan Avatar'ın yaratıcılarından yeni proje haberi geldi.

Avatar: Son Hava Bükücü, Korra Efsanesi ve Voltron: Efsanevi Muhafız (Voltron: Legendary Defender) dizisinin yapımcısı olan Güney Koreli animasyon stüdyosu Studio Mir yeni bir projeye hazırlanıyor. YouTube’daki üç dakikalık videolarında Koji isimli yeni çizgi dizisinin ilk görüntüleri yayınlandı.

Çizgi dizi şimşeklerin gücüne sahip Koji isimli genç çocuğun buzların gücüne sahip dev bir mavi kediyle olan yarışını gösteriyor. Resmi sinopsis (senaryonun ilk aşaması) şu şekilde devam ediyor:

"Koji, rengârenk, ilginç uzaylı yaratıklar ve hibrit hayvanların yaşadığı Dünya benzeri bir gezegene çakılır. Tam da burada hayatı boyunca arkadaş olacağı ve suyla buzun gücüne sahip dev bir mavi kedi olan Tako ile tanışır. Bu topraklardaki kötülüğe bir son vermek için yola çıkarlar ve Robot Kral ile mekanik ordusuna bir son vermek onların ve çıktıkları yolda karşılaştıkları kişilerin elindedir."

Koji, projeyi Studio Mir’e götüren ve tüm diziyi yönetecek olan Disney karakter animatörü Alexander Snow tarafından beş yıl önce tasarlandı. Snow, bir açıklamasında Koji’yi Samuray Jack, Pokémon ve tabii ki Avatar gibi dizilerle karşılaştırdığını söyledi.

Snow “Sadece hikâye çok yönlü değil ayrıca her karakter gelecek vadetmekte ve dizinin üzerinde duracağı güven, terk etme, ırkçılık, kardeşlik, arkadaşlık ve hedef gibi gerçek konularla uğraşacaklar. Herkes gerçeği başkalarının gözünden görene kadar kendi gözünde birer kahraman” açıklamasında bulundu.

Stuido Mir uluslararası iş birlikleriyle ünlü ve Koji şu an için tek başlarına yürüttükleri proje. Studio Mir şu anda projesini hayata geçirebilmek için distribütör ve finansör arayışında olduğu için dizinin tam olarak ne zaman çıkacağı hala merak konusu.