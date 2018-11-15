C&C ve Red Alert'i Eski C&C Ekibi 4K Haline Getirecek

Petroglyph Games, 2003 yılında eski C&C stüdyosu Westwood'dan ayrılan çalışanlar tarafından kurulmuştu.

Electronic Arts bugün yaptığı açıklamaya göre Command & Conquer serisinin remasterleri Tiberian Dawn ile başlayacak. Tiberian Dawn ilk Tiberium Savaşı'nın ve Global Defense İnsiyatifi ile Nod Kardeşliği'nin mücadelesin başlamasının hikayesiydi. Alt-evreni Command & Cunquer: Red Alert de bir başka yenilenecek oyun ve bu oyunların ek paketleri, ana oyuna eklenmiş olarak gelecek.

2003 yılında EA tarafından fişi çekilen Westwood'un çalışanlarınca kurulan Petroglyph Games oyunu yapacak, ki orijinal oyun da Westwood'un eseriydi. Daha da güzeli, müzisyen Frank Klepacki de ekiple birlikte geri dönecek ve ses yönetmenliğini üstlenecek.

Orijinal ekibin önde gelen isimlerinden, Petroglyph Games kurucularından Joe Bostic 20 yıldan uzun bir sürenin ardından EA ile tekrar Command & Conquer oyunu için bir araya geldiklerini ve hayranlara istedikleri şeyi vereceklerini söylerken, oyunu yeniden yapmaktansa yenileyeceklerini söyledi. Bu da sevdiğimiz -ya da sevmediğimiz- hemen her şeyin yenilenmiş olarak karşımıza geleceği anlamına geliyor.

Bununla beraber Bostic oyuncuların sesini de duymak istiyor. Yenileme sözcüğünün bazen yanlış kullanıldığını söyleyen geliştirici, oyunculardan orijinal seride neler olmasını istediklerini öğrenmeye çalışıyor. Yapılmak istenen bazı şeylerin 1995 yılındaki teknolojiyle mümkün olmadığına, şimdi ise çocuk oyuncağı haline geldiğine dikkat çeken Bostic, orijinal oyunu bozmadan yeni özellikler eklemenin peşinde.

Eski RTS klasiklerinin yenilenmesinde en iyi stüdyolar arasında gösterilen Lemon Sky Stüdyoları da bu sürecin bir parçası olacak.

En güzeli de, yenilenecek oyunlarda mikro satın alımlar olmayacak.