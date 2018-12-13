Efsane Oyun Full Throttle Remastered 48 Saatliğine Ücretsiz

Klasik Point&Click Adventure oyunlarının en mükemmellerinden biri olan ve 24 TL'den satışa sunulan Full Throttle Remastered, 48 saat için GoG'de ücretsiz.

Geçtiğimiz dönemde de çeşitli ücretsiz oyun haberleriyle karşımıza çıkan gog.com, bir kez daha bombayı patlattı. İlk olarak 1995 yılında orijinal versiyonu ile oyuncuların karşısına çıkan ve dinozor oyuncuların unutamadığı efsanelerden Full Throtle: Remastered, 48 saatliğine ücretsiz oldu.

Oyuna sahip olmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gitmeniz ve GoG hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor.

Daha sonrasında yukarıda gördüğünüz 'Get it Free' butonuna tıklıyoruz. Bu aşamada oyun sepetimize eklenmiş oluyor.

Bu aşamada buraya tıklayarak hesabınıza gidin ve 'Games' sekmesine girin. Artık oyunu artık istediğiniz an bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz.