  • Oyun Serisi Jill of The Jungle Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Efsane Oyun Serisi Jill of The Jungle Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

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Epic Games tarafından geliştirilen ve macera türünün klasikleri arasında gösterilen Jill of The Jungle serisi kısa süreliğine ücretsiz.

GoG, her zaman olduğu gibi yine ücretsiz oyun haberiyle oyuncuları sevindireceğe benziyor. Jill of the Jungle: The Complete Trilogy'de, isminden de anlayacağınız gibi serinin üç oyunu birden yer alıyor. Bugünlerde Fortnite: Battle Royale'in yapımcısı olarak bildiğimiz Epic Games tarafından geliştirilen oyun, dönemin klasikleri arasında yer alıyor.

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

  • Jill of the Jungle
  • Jill Goes Underground
  • Jill Saves The Prince

1992'de MS-Dos platformu için piyasaya sürülen Jill of The Jungle'ı edinmek için ilk yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfaya gitmek. Daha sonra üye girişi yaparak ürünü sepetinize ekleyip onaylamanız gerekiyor. Son aşamada hesabınıza giderek oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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Kaynak : https://www.gog.com/game/jill_of_the_jungle_the_complete_trilogy?pp=d965a463ac183af4828302b14522bb3371cec49f
Etiketler: jill of the jungle
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