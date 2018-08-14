1999 Yılından Kalan Pokemon Kartları 56.000 Dolara Satıldı

Gittikçe popülerliği artan Pokemon kartları, ağızları açık bırakacak bir servete satıldı.

Efsanevi Pokemon kartlarının açılmamış kutusu açık artırma ile 56.000 dolara satıldı. Kutudaki kartlar 1999 yılının birinci basımları. Bu zamana kadar hiç dokunulmadan duran bu kartlar, koleksiyoncuları son derece heyecanlandırmışa benziyor.

Açılışın 20.000 dolarla başladığı kartlar tam olarak 56.000 dolara alıcı buldu. Günümüz kur oranına göre bu bedel 380.000 tl civarında bir meblaya denk geliyor. Geçen aylardaki özel bir Charizard kartı 55.000 dolar gibi inanılmaz bir fiyatla satılmıştı. Tek bir kartın bile servet ettiği kutuda 11 tane kart bulunuyor.

Kutu içerisindeki 11 karttan; 5'i yaygın, 3'ü nadir, 2'si enerji ve 1'i de folyo kartı olarak geçiyor. Kutuda da olduğu gibi bazı ender bulunan kartlar tek başlarına bile dudak uçuklatan fiyatlara satılabiliyor.

Pokemon efsanesinin gün geçtikçe daha da popüler olması ile koleksiyonerlerin kaç bin dolar kazanacağını düşünmeden geçmek de mümkün değil.