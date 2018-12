Efsane Retro Oyun Anno 1602, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Gün içerisinde gelen ücretsiz Geneshift haberimizden sonra bir müjde de Ubisoft cephesinden geldi.

1998 yılında yayınlanan ve dönemin en başarılı gerçek zamanlı strateji oyunlarından biri olan Anno 1602, Ubisoft tarafından bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Üstelik oyuna sahip olmak için yapmanız gereken karmaşık işlemler yok.

İlk olarak buraya tıklayarak ilgili Ubisoft sayfasına ulaşmanız ve yukarıdan da görebileceğiniz "GET IT FOR FREE BEFORE 12/23" butonuna basarak "Launch UPlay PC" butonuna tıklıyoruz. Eğer PC'de UPlay programı yoksa bu aşamada indirip kurarak hesabınıza giriş yapmanız lazım.

Hepsi bu kadar. Bu aşama sonunda Anno 1602 Ubisoft hesabınıza eklenmiş olacaktır.