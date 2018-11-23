Efsaneler Efsanesi PlayStation 1 Hakkında 5 Harika Detay

İlk PlayStation hakkında muhtemelen bilmediğiniz 5 harika detay.

PlayStation... Bir neslin çağ atlamasını sağlayan konsol... Klasikleşmiş Atarilerin artık sezonunun geçtiğine (hala efsaneler, yanlış anlaşılma olmasın) kanıt olmuşçasına tüm dünyanın 'oyun' kavramını değiştiren konsol olmuştur.

Artık koleksiyoncular için göz bebeği haline gelen PlayStation 1, diğer adıyla PlayStation Classic hakkında büyük ihtimalle bilmediğiniz 5 harika detayı sizler için derledik.

PlayStation, öncesinde Sony'nin fikri değildi

Aslında orijinal PlayStation başlarda Sony'nin yaratıcı zekasından çıkan bir ürün olmadı. Nintendo tarafından gelen bir ortaklık önerisi ile fikrin temelleri atılırken, ilk önce isim olarak Super Disc ya da Play Station (evet boşluk da dahil) olarak düşünülmüştü. Super Nintendo'ya CD eklentisi olarak daha basitleştirilmiş şekilde düşünülmüş olan fikir, sonrasında Nintendo'nun aynı fikirle Philips'e gitmesi Sony tarafından güvenini sarsmış ve ortaklığın başlamadan yıkılmasına sebep olmuştu. Bu gelişmelerin sonucunda yeni bir konsol için kendi başına kollarını sıvayan Sony, ilk PlayStation'u üreterek konsol savaşlarına adımını atmış oldu. Bunun ardından PlayStation, ömrü boyunca birçok isme sahip oldu; PS-X, PS1, PlayStation ve PSone.

PlayStation 1'in siyah disklerinin hiçbir amacı yoktu

PS1 ile bütünleşmiş bir hale gelen siyah tabanlı CD'ler, üretilirken herhangi bir amaç gütmedi. Pazarlama açısından baktığımızda oldukça tuhaf bir renk seçimine sahip siyah diskler, daha sonra PS1 ile beraber anılmaya başlayınca üretimde değişikliğe gidilmedi. Ayrıca Sony ekibi bu durumdan memnun olacak ki PS2 ile birlikte 2006 yılına kadar siyah diskler devam etti.

Toplamda 102 milyon PS1 satışı yapıldı

İlk seri olarak üretilen PlayStation, 102 milyon gibi bir satış rakamına ulaştı. Üstelik bunlar yalnızca ilk sürümüne ait olan rakamlar. 2004 yılında farklı renk seçenekleri (gri, siyah, beyaz, yeşil ve mavi) ve sınırlı üretimlerin satışa sunulmasıyla bu satış sayısını daha da artırdı.

PS1'in en çok satılan oyunu Gran Turismo, 5 yılda üretildi

Gran Turismo, PS1 tarihinin en çok satılan oyunu oldu. 10.85 milyon gibi bir satış rakamına ulaşan oyun, çıkış tarihi için mükemmel bir sayıya ulaştı diyebiliriz. 5 yıl içerisinde üretilen oyun, yapımcısı Kazunori Yamauchi tarafından şu şekilde tanımlandı: "Üretim aşamasında geçen 5 yıl içerisinde, yolun sonunu göremedik. Yalnızca evden işe, işten eve gibi bir tempo yakaladık. Kışın geldiğini, havaların soğumasından anlıyorduk. Tahmin ediyorum ki bu 5 yıl boyunca evde geçirdiğim sürenin toplamı 4 günü aşmaz."

Bunca emeğin ardından "Tüm zamanların en iyi 21. oyunu" ünvanına sahip olan oyun, hakkını vererek PS1 efsanesi haline gelmeyi başardı.

PS1'in ilk kontrolcüsünün 3 boyutlu grafikleri temsil etmesi istenmişti

PlayStation çağından önce, tüm kontrolcüler düz bir tasarım ile gelmişti. İkonlaşmış PlayStation kontrolcüsünün babası olarak kabul edilen Teiyu Goto, fikrini Sony yöneticilerine ilk sunulduğunda, konsept hiç sevilmemişti ve tartışmaya dahi sunulmamıştı. Ancak Goto, daha sonrasında Sony genel başkanı Norio Ohga'yı kendi cephesine çekmeyi başararak tüm kontrolcülerin çağ atlamasını sağlayan adımı atmış oldu.

Üstelik bu kontrolcüde her tuşun ayrı bir anlamı vardı. Örneğin yeşil bir şekilde tasarlanıp en tepeye koyulan üçgen tuşu, 3D oyunlarda bakış açısını temsil ediyordu. Kare tuşu ise bir kağıt parçasına benzetilmişti ve daha çok menü, ayarlar gibi seçenekler için rol oynuyordu bu sebeple de pembe rengini aldı. X ve O tuşları ise doğrudan 'evet' ya da 'hayır' seçeneklerini rol alırken, renk seçiminde herhangi bir anlam kaygısına düşülmemiş ve yalnızca mavi ve kırmızı olarak seçilmiş.

Eğer siz de bir PlayStation 1 sahibi olduysanız, bir çağın değişimine şahit olmuşsunuz diyebiliriz ve böyle bir hazinenin kıymetini bilmenizi temenni ederiz.