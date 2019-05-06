Ehliyet, Kimlik ve Pasaportta İçin Randevu Beklemeye Son

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bundan sonra kimlik, ehliyet ve pasaport işlemleri için başvuru yapanlar, başvurduğu gün içinde randevu alabilecek.

Kimlik yenilemek, pasaport almak ya da ehliyet çıkartmak gibi işlemler oldukça uzun süren bekleme süreleriyle biliniyor. Özellikle yeni çipli kimliklere geçişin başlamasıyla birlikte değişim ve yenileme süreçleri uzamaya başlamıştı. Bu süre zaman zaman iki aya kadar uzayabiliyordu.

Geçen yılın Nisan ayında ise “3’ü bir yerde” adlı uygulamanın başlamasıyla birlikte işlemlerin süresi kısaldı, eleman sayısının artması da bu süreçlerin hızlanmasında etkili oldu. Uygulamada bugüne kadar 19 milyon 95 bin 662 yeni kimlik, 4 milyon 402 bin 703 sürücü belgesi ve 2 milyon 251 bin 214 adet pasaport basıldı. Yeni dönemde ise kimlik, ehliyet ve pasaport almak için başvuru yapanlar, başvuruyu yaptıkları günde randevu alabilecek.

Yeni uygulama ile randevu süresi bir güne düşen merkezler arasında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük ve kalabalık şehirler de yer alıyor. Yeni sistemde kişiler randevu tarih ve saatini kendileri belirleyebiliyorlar. Acil durumlar için ayrılan randevusuz işlem kotası da 4 katına çıkarıldı.

ALO 199 Mobil uygulama, https://randevu.nvi.gov.tr ve Alo 199 üzerinden de tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden randevu almak mümkün. Merkezlere günlük ortalama 80 bin başvuru geliyor. Belgelerin teslim süresi ise İstanbul ve Ankara’da 2, İzmir’de 3 gün sürüyor.