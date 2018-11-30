Araştırmacılar, Yerçekiminin Sırlarının Peşinde

Einstein’in görelilik teorisi, modern çalışmalarla girdiği bir başka mücadeleden daha galip ayrıldı.

Yerçekimi oldukça ilginç bir olgu, ışık gibi dalgalar halinde yayılmasına rağmen ışık gibi gözlenemiyor. Bu dalgaları sadece çok büyük olayların ardından bariz bir şekilde fark edebiliyoruz. İnsanlık olarak, yerçekimi dalgalarını ilk kez görmemiz 2015 yılında oldu. Tek bir olayda hem yerçekimi dalgalarını hem de ışık dalgalarını gözlemlememiz ise sadece bir defa yaşandı. O da 2017 yılında gerçekleşen ve iki nötron yıldızının çarpıştığı olaydı.

İlk olarak 1 Kasım’da ortaya çıkan bir araştırmaya göre bilim insanları, bu çarpışmadan elde edilen verileri kullanarak bazı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda ilk olarak bir “yerçekimi sızıntısı” arayan araştırmacılar, yerçekiminin daha üst boyutlara erişebileceğini düşünüyorlardı. Bu durumda yerçekiminin güç kaybı ışıktan daha fazla olmalıydı. Çarpışan nötron yıldızlarından gelen veriler incelendiğinde, böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar ayrıca graviton adlı parçacığı görmeyi denediler. Bu teorik parçacık, kütle çekimini ve yerçekimini sağlıyor. Eğer bu parçaların kütlesi varsa, diğer parçacıklar gibi merkezkaç kuvvetine kapılabilir, daha büyük parçalar oluşturabilirler. Sonuç olarak araştırmacılar böyle bir parçacık ya da böyle bir merkezkaç hareketi belirleyemediler.

Einstein’in genel görelilik teorisi sapasağlam duruyor. Son araştırmalar da Einstein’i haklı çıkarttı. Belki bir gün bu durum değişecek ancak şimdilik zor görünüyor. İki nötron yıldızının çarpışması bile Einsitein'i alt etmeye yetmedi.