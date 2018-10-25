Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3'ün Fragmanı, Ayrılığın Habercisi

Hıçkıdık ve Dişsiz, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin animasyon filmleri serisinin ayrılmaz ikilisi. Ancak Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya'nın son fragmanı, üzücü bir gerçekle geliyor: İkilinin hikayesi, bir sona yaklaşıyor olabilir.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3'ün yeni görüntülerinde bir viking-ejderha ütopyası köyü olan Berk'e gidiyoruz. Köyün yeni yöneticisi olan Hıçkıdık, Astrid ve diğer köy sakinleri ile beraber ejderhaları kafeslerden kurtarmak için çalışırken ortaya çok daha büyük bir tehdit çıkar.

Filmin büyük odakları arasında Dişsiz'in yeni potansiyel kız arkadaşı "Gündüzün Öfkesi" olacak. Bununla birlikte Hıçkıdık ve Dişsiz arasındaki ilişki, filmin önemli noktalarından birisi. Hıçkıdık, yeni keşfedilen Gizli Dünya'nın lideri gibi gözükürken filmin ana teması ayrılık gibi görünüyor.

Filmin yönetmeni Dean DeBlois'ın Entertainment Weekly'ye yaptığı röportajda bu filmin Hıçkıdık ile Dişsiz arasındaki ilişkinin bir sona gelebileceğinin sinyalleri verilmiş ve spinoff'ların önü açılmıştı. "Hıçkıdık'ın büyüyüp gelişirken oluşturduğu kimlik ve liderlik vasfı, büyük ölçüde Dişsiz sayesinde oldu. Peki Dişsiz orada olmadığı zamanlarda, Hıçkıdık kim olacak? Fragmanda duyduğunuz 'Ben çocukken ejderhalar vardı' sözünü, film çıktığında anlayacaksınız." diyor DeBlois.

İlk iki Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin hem çok beğenilmesi hem de gişede oldukça iyi gelir elde etmesi, serinin devamının geleceğinin sinyallerini çok önceden vermişti. Üçüncü film ise 22 Şubat 2019'da sinemalarda olacak. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.