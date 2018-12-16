Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Reklam Filminde Eğlence Dorukta

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya filminin reklam kampanyası için çekilen videoda Game of Thrones'un başarılı aktörü Kit Harington yer aldı.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminin yenisi Gizli Dünya filminde Eret karakterini seslendirecek Kit Harington, reklam kampanyası için son derece eğlenceli bir video ortaya koydu.

Videoda, Game of Thrones’ta bulunan Jon Snow’un seçmelerde olduğu gibi bir izlenim oluşturuldu. Dişsiz’le zor vakitler yaşayan Harington, onlarca talihsizliği de üst üste yaşadı. Komedisi ve mizahı yüksek videoda Harington, sahneyi Dişsiz’e kaptırdı.

Filmin reklam kampanyası olarak çekilen video, internette “Adı belli olmayan fantastik TV dramı seçme kayıtları” olarak paylaşıldı. Kit Harington, sözde seçmelere katılmış birini canlandırdı.

Çekilen videoda ayrıca Game of Thrones’taki karakterini de iğneleyen Harington, Dişsiz’e “Kendi rolüm hakkında ciddi sorularım var. Önce ölüyorum, sonra bir bakıyorum, aslında ölmemişim. Ayrıca kimse annemin kim olduğunu bilmiyor mu!?” şeklinde cümleler söyledi.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya filmi 1 Şubat 2019 tarihinde İngiltere’de gösterime girecek.

Reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.