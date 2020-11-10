Sensor Tower, ekim ayının en iyi mobil uygulama yayıncılarını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, ekim ayında en çok tercih edilen yayıncının Google olduğu belirtildi. Google'ın ekim ayındaki indirme sayısı, 282 milyonu aştı. Listenin ikinci sırasında Facebook yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ekim ayının en çok indirilen uygulamalarından bahsetmiştik. Bugünse sizlere, o haberimizin de kaynağı olan Sensor Tower'ın yeni verilerinden bahsedeceğiz. Şirket, bu sefer ekim ayının en çok tercih edilen mobil uygulama yayıncılarını açıkladı. Yapılan açıklamaların sadece ekim ayında indirilen uygulamalara dayandığını, önceden yüklenen uygulamaları içermediğini belirtmekte fayda var.

Sensor Tower'ın açıkladığı verilere göre ekim ayının en iyi mobil uygulama yayıncısı, ABD merkezli teknoloji devi Google oldu. Şirket tarafından sunulan uygulamalar, ekim ayında hem Google Play Store hem de App Store'da en çok indirilen uygulamalar olarak karşımıza çıktı. Listenin ikinci sırasında ise bütünlük sağlanamadı. Apple kullanıcıları, ekim ayında en çok Tencent'in geliştirdiği uygulamaları indirirken Android kullanıcıları ise en çok Facebook'a ait uygulamaları indirdiler. Totalde ise Facebook, Tencent'in önüne geçti.

İşte ekim ayının en iyi mobil uygulama yayıncıları

Sensor Tower tarafından yapılan açıklamalarda, Google'a ait uygulamaların ekim ayında 282 milyonu aşkın seviyede indirildiği ifade edildi. Bu bağlamda Facebook'un piyasaya sürdüğü mobil uygulamalar ise ekim ayında, 221 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Bu arada, bu rakamların Facebook ve Google'a ait tüm uygulamaları kapsadığını belirtmekte fayda var. Yani Facebook dediğimiz zaman Messenger, WhatsApp, Instagram gibi uygulamalar da bu hesabın içerisinde.

Listenin devamına baktığımızda, mini oyunlar üreten Voodoo'nun üçüncü, AppLovin'in ise dördüncü olduğunu görüyoruz. TikTok'un da geliştiricisi olan Bytedance ise ekim ayının en iyi beşinci mobil uygulama geliştiricisi oldu. Elbette ABD merkezli teknoloji devi Microsoft da zirvenin üst sıralarında yer aldı. Ayrıca Outfit7 yedinci sırada, InnerSloth sekizinci sırada, Azur Games dokuzuncu sırada ve Crazy Labs da onuncu sırada karşımıza çıkan yayıncılar oldu.