Ekim Ayında Tanıtılacak 7 Android Telefon

2018'in sonuna yaklaşırken, senenin son 'yeni' telefonları da ufukta görünmeye başladı.

2018 boyunca onlarca yeni Android telefon haberi aldık ve telefon üreticileri de gelecek senenin telefon 'modasını' belirlemeye başladı. Ancak senenin sonunda, hala söyleyecek sözü olan yeni telefonlar var. Ekim ayında ise 7 yeni Android telefon piyasaya sürülecek. LG, Huawei, Google, Samsung, Razer, OnePlus, ve Lenovo'dan gelecek olan 7 yeni telefonu meraklıları için listeledik.

LG V40 ThinQ

LG'nin uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ; üç arka iki ön kamerası, 6.4 inç QHD + POLED ekranı, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 64GB veya 128GB dahili depolama, 6 GB RAM ve 3300mAh batarya ile gelecek. Telefon Seul'de LG Science Park'ta 4 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Google'ın son dönemde hakkında bolca haber gelen en yeni akıllı telefonları Pixel 3 ve Pixel 3XL; 5.5 inç ve 6.2 inç ekran, 4 GB RAM, 64 GB-128 GB depolama ve gelişmiş yüz tanıma özellikleriyle 9 Ekim'de tanıtılacak.

Razer Phone 2

10 Ekim'de tanıtılacak olan Razer Phone 2; 8GB RAM, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy A9 Star Pro

Samsung Galaxy A9 Star Pro, dört kamera ve geniş bir ekran ile gelecek ancak cihaz ile ilgili çok da fazla detay ortaya çıkmış değil. 11 Ekim'de ‘A Galaxy Event’ etkinliğinde tanıtılacak olan Galaxy A9 Star Pro, özellikle dört kamerasıyla merak uyandıran telefonlardan biri.

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro

Ekim ayında gelecek telefonlar arasında en çok merak edilenlerden ikisi de Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro. Üç farklı renk seçeneği, 40 MP'lik bir kamera ve Kirin 980 desteği ile geleceği düşünülen telefonlar 16 Ekim'de tanıtılacak.

OnePlus 6T

17 Ekim’de Hindistan’da düzenlenecek lansmanla tanıtılacak olan telefon; 6.4 inç ekran, çentikli ekran tasarımı, ekrana gömülü parmak izi sensörü ve AMOLED ekran paneliyle kullanıcılarla buluşacak.

Lenovo Z5 Pro

Snapdragon 845 işlemci, 6GB ve 8GB RAM seçeneği, 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı ve 20MP+16MP çift kamera ile gelmesi beklenen Lenovo Z5 Pro, aynı zamanda %95 ekran gövde oranıyla da hayli merak uyandırıyor. Telefonun tanıtım tarihinin ise 11 Ekim olacağı düşünülüyor ancak resmi bir açıklama yapılmış değil.