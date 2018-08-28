Eklemlerinizi Sürekli Çıtlatırsanız Başınıza Neler Gelir?

Pek çok insan eklemlerini çıtırdatmaktan ya da kütürdetmekten haz duyuyor. Özellikle parmak ve boyun eklemlerinde karşılaşılan bu durum bir süre sonra bağımlılık haline dönüşebiliyor. Peki bunu yaptığınızda eklemlerinizde neler yaşanıyor?

Eklemlerimizdeki gerginlik hissini bir süreliğine ortadan kaldırmak için çoğu zaman onları bilinçli şekilde çıtlatırız. Bazı insanların bağımlılık haline getirdiği bu alışkanlık hakkında bilimsel detaylara değinmenin vakti çoktan gelmişti.

Harvard’ın Health Publishing yayınına göre eklemlerimizeki bu küçük patlamalar, artrit olasılığını arttırıyor. Bir çalışmaya göre düzenli olarak eklem kütletenlerin, bunu yapmaktan kaçınanlara kıyasla daha çok artrit riski taşıdıkları ortaya çıktı. Peki artrit nedir? Hemen söyleyelim: Artrit, vücut tarafından üretilen ve eklemlerde meydana gelen iltihabik bir durumdur. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir.

Kısaca söylemek gerekirse eklemlerini patlatan insanların, eklem iltihaplanmaya yakalanma ihtimali artıyor. Hatta ilgili yayına göre bir araştırmacı, bu durumu kendi vücudu üzerinde deneyimledi. Araştırmacı, altı uzun yıl boyunca sağ elindeki eklemleri çıtırdatmaktan kaçınırken, sol elindekileri bol bol çıtırdattı. Bu aşırı saykodelik deneyin ardından sol elindeli eklem iltihaplarının artışa geçtiğini gözlemledi.

Harvard’ın yayınına göre, eklemleri çıtırdattığınız anda içlerindeki sinovyal sıvıdaki hava kabarcıkları dışarı çıkar. Zaten duyduğunuz “tak, tuk, çıt, çut” sesleri de tam olarak bundan kaynaklanıyor. Sinovyal sıvıların görevi, eklemlerin kayganlığını korumaktır.

Parmaklarınızı çıtlatmak için gerdiğinizde ya da büktüğünüzde kabarcıkları dışarıya çıkartırsınız. Zamanla eklemlerinizde yarattığınız stres dolayısıyla hareket kabiliyetleri azalmaya başlar. Bir başka deyişle eklemlerinizi çıtlatmak, artrit riskini arttırdığı gibi onların hareket kabiliyetini de olumsuz olarak etkiler.