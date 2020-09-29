Ekonomi Bakanı Berat Albayrak, 2018’den bu yana her yılın eylül ayında açıklanan ekonomik planların yenisini açıkladı. 2021, 2022 ve 2023 yılına ilişkin ekonomik planlardan, salgın etkisinde gelişen küresel ekonomik durumdan söz eden Bakan Albayrak, son bir yılda teknolojik ürünlerin fiyatlarını da yukarıya çeken kur hakkında, Dünya Gazetesi Temsilcisi Hakan Güldağ’ın sorusunu yanıtladı.

Salgın etkisinde şekillenen dünya ekonomisi, Türkiye’nin de ekonomik planlarını şekillendiriyor. Önümüzdeki üç yıl için ekonomik yol haritasını açıklayan Bakan Berat Albayrak, 2020 için de hazırladıkları eylem planının %68’ini tamamladıklarını bugünkü Yeni Ekonomi Programı açıklamalarında duyurdu.

2018’den bu yana “yurtdışı kur ataklarının oluşturduğu finansal ve makro ekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele edildiğini” ifade ederek Yeni Ekonomi Programı etkinliğine başlayan Bakan Albayrak, salgın ile birlikte dünya ekonomisinin “tarihte eşine az rastlanır şekilde sınandığını” belirtti. Ayrıca Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 için %0,3; 2021 için %5,8; 2022 için %5, 2023 için de %5’lik büyüme hedefleri olduğunu açıkladı.

Etkinliğin ardından Dünya Gazetesi’nden Hakan Güldağ, Bakan Berat Albayrak’a kurla ilgili düşüncelerini sordu. Gündağ’ın NTV’de canlı olarak yayınlanan açıklamalarına göre Bakan Berat Albayrak, “Kur benim için şu anda hiç önemli değil, ben hiç işin o tarafına bakmıyorum. Sanayi sağlam, üretim tarafı sağlam. Biz bu kur meselesinde, göreceksiniz, bu süreçten en kârlı çıkan biz olacağız, çünkü artık kur bizim elimizde, kurun kontrolü bizim elimizde.” açıklamasında bulundu.

Teknolojik ürün ve hizmetlerin fiyatları, kur farkı nedeniyle yükselmeye devam ediyor:

TÜİK verilerine göre son 1 yılda ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları %65, bilgisayarların fiyatı %67 oranında artış gösterdi. Çoğu bilgisayar, akıllı telefon ve diğer teknolojik ürünler ya da bu ürünlerin Türkiye’de montajlanan işlemci, anakart gibi birimleri yurt dışından ülkemize giriş yapması, TL ile yabancı para birimleri arasındaki farkın da yükselmesi nedeni ile bu fiyat artışları yaşandı.

Diğer taraftan teknoloji dünyasının hareketlendiği, yeni telefonlar, oyun konsolları, bilgisayarların piyasaya sürüldüğü bir sonbahar dönemindeyiz. Ülkemizdeki tüketiciler de yine yurt dışından getirilip Türkiye’de satılacak bu ürünlerin TL cinsinden fiyatlarını merak ediyorlar. Bu fiyatları belirleyen en büyük etmen kur farkı oluyor.

Bloomberg HT tarafından 2021, 2022, 2023 yılları için Yeni Ekonomi Programı'na göre yapılan dolar/TL kur tahminleri ise aşağıda yer alıyor: