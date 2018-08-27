Tesla Model 3’ün Sigortası, Porsche 911'den Daha Pahalı

Yakında İstanbul’a açacağı mağaza ve teknik servisiyle Türkiye pazarına girmesini beklediğimiz, günümüzün en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, her sınıfa hitap eden araçlarıyla biliniyor. Ülkemizde çok sayıda satması beklenen Model 3’ün ise büyük bir handikapı var: Sigorta masrafları.

Bir otomobil sahibi olmak, artık günümüzde o kadar da basit değil. Eğer sağlığınızın ve yatırımızının değerini biliyorsanız, aracınızı sigortalatmanız gerekiyor. Bu sigortalar, olası risklere karşı sizi ve aracınızı koruma altına alıyorlar. Hele ki ortalamanın üzerinde bir araca sahipseniz, sigorta olmadan yola çıkmanızı tavsiye etmiyoruz.

Tesla’nın ABD pazarı için 35 bin dolar fiyat biçtiği -ki ABD’deki otomobil pazarına göre çok uygun bir fiyat- Model 3, firmanın en ucuz arabası konumunda. Bu araç, aynı zamanda Tesla’nın dünya pazarına açılma stratejisinin de ilk adımı olarak göze çarpıyor. Bir halk aracı üreterek, bu araçla üst düzey hizmetler sunarak giremeyeceğiniz pazar yok gibi, Tesla da bunu yapmaya çalışıyor. Model 3’ün ülkemizdeki fiyatları ne olur bilinmez, ancak son gelen vergi zamları ve yaptırımlarla biraz yüksek olacağı kesin. Bu noktada Musk’ın devreye girip özel bir fiyatlandırma ile sürece dahil olması gerekebilir. Henüz resmi bir gelişme yaşanmamış durumda.



Tesla Model 3

Şimdi gelin elektrikli araç piyasasının tümünü ilgilendiren bir konu olan sigorta masraflarını, ekonomi sınıf olan Model 3 ile spor otomobil sınıfı olan Porsche 911’i karşılaştırarak anlatalım.

San Francisco’da yerel bir sigorta acentesi olan Gabi’ye göre, Model 3’ün ABD’deki sigortalama maliyeti yıllık ortalama 2.814 doları buluyor. Yani bir Porsche 911’den 35 dolar daha pahalı. Bunun nedeni Tesla’nın menşei olduğu ülkede bile yedek parçalarını son derece pahalıya satması.



Porsche 911

Tesla’nın ABD’deki sigorta şirketlerine göre yüksek tutarlarla sigortalanan araçlarının olması, aynı durumun Türkiye ve diğer ülkelerde de olacağını gösteriyor. Bunu bir başka örnek dizisi olan, ABD’deki diğer otomobillerin yıllık ortalama vergilerine bakarak anlayabiliriz:

Chevrolet Volt Premier: 2,102 ABD doları

Honda Civic LX: 2,068 dolar

Tesla Model S 75D: 3,410 ABD doları

Audi R8: 3,519 dolar

Tesla Satış ve Servis Başkanı Jon McNeill, “Sadece otopilot güvenlik özellikleri değil, aynı zamanda otomobilin bakım maliyetini de hesaba katıyoruz” demesi, Tesla’nın yüksek sigorta tutarları hakkında bir başka etmeni de gösteriyor.

Eğer Tesla ülkemizde araçlarını uygun fiyata satarsa, yüksek sigorta masraflarına rağmen satın alır mıydınız?