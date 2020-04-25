18-20 Yaş Arası Gençlere 4 GB İnternet Verilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sokağa çıkma kısıtlamasındaki 18-20 yaş arasındaki gençleri sevindirecek bir açıklama yaptı. Soyer, ekonomik koşulları kısıtlı olan 18-20 aralığındaki gençlere 4 GB internet hediye edileceğini bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kaldığımız bugünlerde en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi internet erişimi olarak öne çıkmış durumda. Gerek eğitim gerek iş, gerekse sosyal dünyayla iletişim kurmak amacıyla interneti sıkça kullanır durumdayız. Bu durumdan hareketle önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yaptığı ramazan ayında bütün GSM operatörlerinin üyelerine verilecek ücretsiz 1 GB internet hediyesi ilgiyle karşılanmıştı. GSM operatörleriyle yapılan toplantıdan sonra açıklanan kararı ve detayları işlediğimiz haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan internet için Bakan Karaismailoğlu’nun ardından bir bilgi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den geldi. Soyer bugün yazılı bir açıklama yaparak ekonomik durumu kısıtlı olan gençlere ücretsiz olarak 4 GB internet hediye edileceğini söyledi.

Kota ay sonu gelmeden tükeniyor

Tunç Soyer yazılı açıklamasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerin bu süreçte tüm iletişimlerini akıllı telefon ve bilgisayar üzerinden gerçekleştirdiğinin altını çizerek, internetin kotasının yoğun kullanım sebebiyle ay sonu gelmeden tükendiğini ve bu durumun dar gelirli aileler için büyük maddi külfet olduğunu vurguladı.

Açıklamasında “Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun yüzünüzü güldürür." ifadelerini kullanan Soyer başvurunun ne şekilde olacağına dair bilgiler de paylaştı.

Başvurular nasıl olacak?

Ücretsiz internet açıklamasında yapılacak uygulamadan yararlanmak için bazı kriterler olacağı aktarıldı. Vatandaşlar bu koşulları hafta başında Bizİzmir platformuna ait internet sitesi üzerinden yayımlanacak duyurudan öğrenebilecek ve başvurular da yine bu kanal üzerinden alınacak. Konuyla ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.