Tesla'nın ekonomik model olarak ürettiği Model 3'ün daha güçlü motora sahip olan “Performance” sürümü, sonunda kendisini göstermeye başladı. Model 3 Performance, spor otomobil olarak satın alınan Corvette C7'yi pistte paramparça etti.

Tesla, kalburüstü otomobilleriyle zaten gözleri dolduruyor. Elektrikli bir araçtan beklemediğiniz performansları almanızı sağlayan Tesla teknolojileri, otomotiv dünyasının seyrini değiştirdi. Firmanın tam anlamıyla bir halk arabası olarak tasarladığı, ABD'de sadece 35 bin dolara satılan Model 3 bile bu farkı hissettiriyor. Bunun üzerine Tesla, ekonomik spor otomobillerle rekabet için Model 3'ün Performance isimli bir sürümünü de üretmeye başladı. Model S P100D kadar güçlü sistemlere sahip olmasa da bu araç, klansmanındaki benzinli otomobillere taş çıkartıyor.

Bugün bunun en somut kanıtlarından birisi ortaya çıktı. Model 3 Performance, standart Model 3'ün 5 bin dolarlık yükseltme paketine sahip. Yani son derece ekonomik. İki elektrikli motoru olduğu için hafif gövdesi nedeniyle yüksek tork üretebiliyor.

Çeyrek mllik (402 metre) bir drag yarışında spor otomobil Corvette C7, Tesla Model 3 Performance sürümüne karşı koymaya çalışıyor:

Corvette C7 yarışı 13.18 saniyede, Tesla Model 3 Performance ise 11.74 saniyede tamamladı.

Tesla Model Performance, saatte 250 km hıza yükselebilen bir sisteme sahip. Bunun üzerine 20 inçlik jantlar ve Michelin Pilot Sport 4S yaz lastikleriyle araç iyice yere yapışıyor. Chill Cars isimli bir YouTube kanalı tarafından yapılan bu test, Tesla galibiyetiyle sonuçlanıyor.

Chevrolet Corvette C7 günümüzün en gözde ABD üretimi spor arabalarından birisi. 55 beygir gücündeki motoru, 6.2 litrelik V8 motoru ile tam bir performans klasiği. 7 ileri manuel şanzıman ve 8 vitesli bir araçtan bahsediyoruz. Maksimum hızı ise saatte 281 km. Tüm bunlara rağmen üzerine biraz masraf yapılmış orta sınıf bir Tesla'nın tozunu yuttu.

Tesla Model 3 Performance 0'dan 100'e 3,5 saniyede, Corvette C7 ise 3,9 saniyede çıkabiliyor. Model 3 Performance'ın asıl hedefi ise BMW M3 gibi diğer kalburüstü araçlarla rekabet etmek.