Ekran kartı üreticileri hemen hemen her yıl yeni ürünler piyasaya sürüyorlar ve bazen yeni modelleri bütçeye daha uygun şekilde yapıyorlar ancak önümüzdeki sene bu durum böyle olmayacak. Yükselişe geçen DRAM talebinin NVIDIA ve AMD ekran kartlarının fiyatlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Eğer bir bilgisayarınız varsa ve bu bilgisayarınızı artık geliştirmenin vakti geldiyse, öncelikli olarak bakacağınız parçalardan biri ekran kartı olacaktır. Elbette bütçeniz biraz yüksekse ve piyasadaki ekran kartları biraz eskimişse yeni ekran kartlarını beklemek en mantıklı seçenek gibi gelecektir zira üreticiler, piyasaya sürdükleri yeni ekran kartlarında daha yeni teknolojiler kullanırlar ve genellikle bu ekran kartlarını bir nebze daha fiyat/performans ürünü yapmak için uğraşırlar.

Yeni ortaya çıkan raporlara göre bu durum değişiklik gösterecek. DRAMeXchange tarafından yayınlanan raporlarda ekran kartı üreticileri tarafından ürünlerini güçlendirmek için kullanılan grafik DRAM’in önümüzdeki sene içerisinde daha fazla pahalılaşacağı belirtiliyor. Söylenenlere göre grafik DRAM talebi fiyatları yüzde 5 oranında artıracak ve bu artışın 2020’nin ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekran kartı üreticileri GDDR6’ya geçiş yapıyor

Fiyat artışlarına sebep olacak en büyük etkinin tüm ekran kartı üreticilerinin GDDR5’ten GDDR6’ya geçmesi olacağı düşünülüyor. NVIDIA, GeForce RTX kartları ile birlikte artık ekran kartlarında GDDR6 bellek tipine geçiş yaptı ve artık tüm ekran kartlarında bu bellekleri kullanmaya karar verdi. Son çıkan GeForce GTX kartlarında da bu bellek tipini kullanmaya başlayan NVIDIA, DRAM talebindeki fazlalıktan etkilenecek gibi duruyor.

AMD ise Radeon RX 5700 ve Radeon RX 5700 XT ekran kartlarını piyasaya sürene dek ekran kartlarının hemen hemen hepsinde GDDR5 kullanıyordu. Arkasında fazlasıyla GDDR5 bellek tipine sahip ekran kartı stoku bulunduran AMD’nin önümüzdeki senelerde piyasaya süreceği ekran kartlarında GDDR6 tipi belleği kullanması bekleniyor. CES 2020’de tanıtılacak olan Radeon RX 5600 isimli ekran kartında da GDDR6 kullanacağını onaylayan AMD’nin önümüzdeki sene çıkaracağı ekran kartlarının fiyatlarında da artış gözleyeceğiz gibi duruyor.