Ben Gurion Üniversitesi’nden araştırmacılar, çevrimdışı bile olsa bilgisayarlardan veri çalınabileceğini açıkladılar. Araştırmacılar, çevrimdışı bilgisayardan ekran parlaklığını kullanarak veri çalınabileceğini söylüyorlar.

Siber güvenlik şirketlerinin son yıllarda açıkladığı raporlar, başka bir bilgisayara ya da bir ağ bağlı olmasa bile bilgisayarlardan veri çalınabileceğini gösterdi. Fiziksel olarak yalıtılan hava boşluklu bilgisayarlardan veri çalmak için akıl almaz yollar var. Işık, ses, ısı, radyo frekansları veya ultrasonik dalgalar aracılığıyla bilgisayarlardan veri çalınabiliyor.

Birkaç yıl önce yayınlanan bir rapor, hava boşluklu bilgisayarlardan fanları aracılığıyla veri çalınabileceğini göstermiş. Yapılan yeni bir açıklama, bilgisayarların ekranlarının parlaklığı ile verilerin ele geçirilebileceğini gösteriyor.

İsrail’de bulunan Ben Gurion Üniversitesi’ndeki güvenlik araştırma merkezinin başkanı Mordechai Gui, ağ bağlantısına gerektirmeyen, herhangi bir cihazla fiziksel olarak iletişim kurmadan hava boşluklu bilgisayarlardan veri çalabilecek yeni bir gizli optik kanal tasarladı.

Gui, tasarladığı veri ele geçirme yöntemi ile ilgili olarak, “Bu gizli kanal görünmezdir. Kullanıcı bilgisayarda çalışırken görev yapabilir. Güvenliği ihlal edilmiş bilgisayara kötü amaçlı yazılım ekran parlaklığı içine modüle edilebilir ve kullanıcı bu yazılımı göremez” dedi.

Elde edilen verilerin kodlanması ve kodun çözülmesinin arkasında temel fikir, önceki durumlara benzerlik gösteriyor. Kötü amaçlı yazılım, toplanan bilgileri bir bayt akışı olarak kodlar ve daha sonra 1 ve 0 sinyali olarak modüle eder.

Bu kötü amaçlı yazılım veri elde etmek için LCD ekranın parlaklığındaki gözle görülemeyecek küçük değişiklikleri kullanır. Gui, LCD ekranlarda her pikselin gerekli RGB renklerinin kombinasyonunu sunacağını ve her pikselin RGB renk bileşenini biraz değiştireceğini söylüyor. Gui, “Bu değişiklikler nispeten küçük oldukları ve ekran yenileme hızı kadar hızlı gerçekleştikleri için görünmezdir” dedi.

Saldırganlar, ekran parlaklığından elde edilecek verileri güvenlik kamerası veya akıllı telefon kamerası ile bilgisayarın ekranının video kaydını kullanarak toplayabilirler. Daha sonra görüntü işleme teknikleri kullanılarak dışarı sızan veriler yeniden oluşturulabilir.

Daha önce geliştirilen çevrimdışı bilgisayarlardan veri sızdırma yöntemleri

Ben Gurion Üniversitesi’nden araştırmacılar, daha öncede hava boşluklu bilgisayarları hedefleyen teknikler geliştirdiler. Ben Gurion’daki araştırmacılar tarafından geliştirilen veri ele geçirme yöntemleri şöyle: