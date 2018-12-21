Honor View 20'nin Benchmark Değerleri Ortaya Çıktı

Gelecek hafta tanıtımı yapılacak olan Honor View 20'nin kafaları bir miktar karıştıran benchmark değerleri ortaya çıktı.

Huawei cephesinden gelen son haberler, telefonun 6GB RAM ve 64/128 GB ROM varyantları ile piyasaya çıkacağını gösteriyordu. Ancak cihazın sızdırılan AnTuTu değerleri, son gelen sızıntılardan çok farklı görünüyor.

Yukarıda gördüğünüz üzere cihaz 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla görüntüleniyor. Daha önce de belirtildiği gibi Mali-G76 GPU ile gelecek olan cihazın model numarası ise PCT-AL10 olacak. 6.4 inçlik ekranla gelmesi beklenen telefonun Kirin 980 SoC yonga seti barındırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önceki haberlerimizde View 20'de ekrana gömülü kamera bulunacağını ve çekilen ilk fotoğrafları sizlerle paylaşmıştık.

Gelgelelim, cihazın 6GB/8GB RAM varyantıyla mı çıkacağı yoksa gelen iki sızıntıdan birinin hatalı mı olacağı şu an belli değil. Tüm bunları öğrenmek için 1 ay daha beklememiz gerekiyor. Cihaz 22 Ocak 2019'da Paris'te düzenlenecek konferansta resmen duyurulacak.