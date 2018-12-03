Huawei Nova 4 Ekrana Gömülü Kamerayla Gelecek

Çinli teknoloji devi Huawei, ekrana gömülü kameralar konusunda Samsung'u yenecek gibi görünüyor. Çünkü Nova 4, ön tarafta ekrana gömülü bir kameraya sahip olacak.

Huawei, cihazlarında yeni tasarımlar denemekten kaçınmayan bir firma. Şirket, yeni telefonu Nova 4'ün resmi tanıtım tarihini açıklarken cihazın ekrana gömülü kameralar ile geleceğini de doğruladı. Böylece, telefonun etkileyici bir ekran-çerçeve oranına sahip olması bekleniyor.

Huawei Nova 4'ün, dünyanın ilk 7 nanometrelik mobil işlemcisi olan Kirin 980 ile gelmesi bekleniyor. Bu işlemci, şirketin amiral gemisi olan Mate 20 Pro ve Honor Magic 2'de de kullanılmıştı. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olacağı düşünülen Nova 4, beklendiği üzere arkada çift kameraya sahip olurken ön kamerada önemli bir değişiklik var.

Samsung'un Infinity-O adını verdiği ve bir çentik kullanmaktansa kamerayı ekrana bir delik açarak konumlandıran bu tasarım anlayışı, Huawei Nova 4'te de karşımıza çıkacak. Bağlantı tarafına baktığımızdaysa artık standart olan özelliklerle karşılaşıyoruz: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS ve USB-C şarj girişi.

Telefonun Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 ile kutudan çıkması bekleniyorken, fiyatlandırma ve ilk etapta satışa çıkacağı pazarlar konusunda herhangi resmi bir bilgi elimizde bulunmuyor. Daha fazlası için, Çinli teknoloji devi resmi tanıtımı 17 Aralık Pazartesi günü yapasıya kadar beklememiz gerekecek.