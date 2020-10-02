Ekrana Gömülü Ön Kameraya Sahip Rakuten BIG Duyuruldu

Japon teknoloji üreticisi Rakuten, ekran altına gömülü ön kamerası olan yeni telefonu BIG'i duyurdu. Kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunan BIG, ön kamerası dışındaki donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Akıllı telefon sektörü, yavaş yavaş başka bir yöne tasarım trendine yöneliyor gibi görünüyor. Bu evrimleşmenin fitilini ateşleyen şirketse, Çinli teknoloji devi ZTE oldu. Şirket, eylül ayı içerisinde duyurduğu Axon 20 5G ile dünyanın ilk ön kamerası ekran altına gömülü telefonuyla karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse Japonya merkezli bir teknoloji üreticisi olan Rakuten, ekran altı kameralı telefonu "BIG"i resmen duyurdu.

Rakuten BIG, 6.9 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir OLED ekrana sahip. Ekranda herhangi bir delik ya da çentik olmadığı için, tüketicilere oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuluyor. Telefonun ekranının altına yerleştirilen ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor. Telefonun en önemli özelliğinin hiç şüphesiz ekran altına gömülü ön kamerası olduğunu söylemek gerekiyor.

Karşınızda Rakuten BIG

Rakuten BIG, ön kamerasıyla olduğu kadar arka kamera kurulumu ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun 64 MP çözünürlük sunan bir ana kamerası bulunuyor. Kurulumda yer alan diğer kamera özellikleri ise 8 MP çözünürlük sunan geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de makro kamera olarak karşımıza çıkıyor.

Rakuten'in yeni akıllı telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Tüketiciler, telefonun microSD desteği ile depolama alanını genişletebiliyorlar. Ayrıca Rakuten BIG Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor ve 4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Son olarak, bu akıllı telefonun IP68 sertifikası ile su ve toza dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Rakuten BIG teknik özellikleri

Ekran: 6.9 inç, FHD+ (1080 x 2460 piksel) çözünürlük, OLED

6.9 inç, FHD+ (1080 x 2460 piksel) çözünürlük, OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: Ekran altına gömülü, 32 MP

Ekran altına gömülü, 32 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP İşletim Sistemi: Android 10

Android 10 Batarya: 4.000 mAh

4.000 mAh Bağlantı: e-SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, ve USB Type-C

e-SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, ve USB Type-C Boyutlar: 174 mm x 80 mm x 9 mm

174 mm x 80 mm x 9 mm Ağırlık: 227 gram

Rakuten yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre BIG, kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renkle satın alınabilecek. Telefonun Japonya dışına çıkması pek de mümkün gibi görünmüyor ancak bu akıllı telefona sahip olmak isteyen tüketiciler, 660 dolar (yaklaşık 5,120 TL + vergiler) ödeme yapacaklar.