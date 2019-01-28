Xiaomi'nin uygun fiyatlı alt markası Redmi, amiral gemisi sınıfındaki cihazların ekrana gömülü parmak izi okuyucusunu uygun fiyatlı telefonlara getirmek üzere.

Xiaomi'nin ayrı bir marka haline getirdiği Redmi'nin bu isim değişikliğinden sonra çıkardığı ilk telefon olan Redmi Note 7, uygun fiyatına karşın sunduğu özelliklerle yoğun bir ilgi topladı. Şimdi ise resmi olmayan bir kaynak tarafından yayınlanan poster, Redmi X adlı telefonun 15 Şubat tarihinde tanıtılacağı iddialarını ortaya atmış oldu.

Redmi'nin ilk ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip telefonunun Redmi X olacağına işaret eden bu tanıtım görseli, 2018 yılında sadece "premium amiral gemisi" sınıfındaki telefonlarda kullanılan bu teknolojinin artık çok daha uygun fiyatlı telefonlar için de yaygınlaştığının kanıtı niteliğinde.

Snapdragon 660 ile gelen Redmi Note 7'den daha performanslı olması beklenen Redmi X, gücünü Snapdragon 710 mobil platformundan alabilir. Geçtiğimiz günlerde Snapdragon 675 ile geleceği söylentileri ortaya atılan Redmi Note 7 Pro'nun bu cihazla aynı olma ihtimali de mevcut. Redmi tarafından gelecek olan resmi açıklamaya kadar net bir şey söylemek mümkün değil.