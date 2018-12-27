Ekrana Gömülü Selfie Kamerasıyla Moto P40'tan İlk Video

Bu yıl çentikli tasarımıyla karşımıza çıkan Motorola P30'un devamı niteliğindeki Moto P40'tan ilk video geldi.

Motorola, bu sene yaptığı atılımlarla eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor. Motorola One, Motorola MP30 Note derken oldukça sağlam cihazlarla karşımıza çıkan firma, şimdi de Motorola P40 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Gelen video resmi olarak yayınlanmadı ancak OnLeaks'in genel olarak donanım ve kozmetik olarak sızdırdığı ürünlerde haklı çıktığını biliyoruz. 2019 yılına damga vurmasını beklediğimiz ekrana gömülü ön kamerasıyla gelecek olan cihazdaki delik, kullanıcıların gözünü yoracak bir büyüklükte olmayacak.

Henüz telefonun donanım özellikleri veya fiyatı hakkında yorum yapmak için fazlasıyla erken. Cihaz, 6.3 inç boyutunda olması beklenen ön paneli yüksek bir gövde - ekran oranına sahip olacak. USB Type-C ve 3.5mm jack girişi dışında bildiğimiz çok da bir şey yok. Buna rağmen aşağıdan izleyebileceğiniz render video şimdiden heyecan veriyor.