Ekrandan Parmak İzi Okuyan En Uygun Fiyatlı Telefon: Oppo K1

Oppo K1, Çin pazarı için açıklandı. Bu cihaz ekranın içinde bulunan bir parmak izi sensörü ile geliyor ve fiyatı yalnızca 230 dolar.

Oppo K1, 230 dolarlık fiyatı ile ekranın içinde parmak izi sensörü bulunan en uygun telefonlardan birisi haline geliyor. Ekranda parmak izi sensörü olan bir sürü cihaz görmek mümkün, ancak bütçeye yönelik cihazlardan ziyade hepsi amiral segment olma özelliğini barındırıyor. Oppo K1 ise orta segment bir cihaz için ekran içinde parmak izi sensörü olanağı sunmakta. Bu yeni telefon şirketin F9 modeli ile pek çok yönden uyuşuyor. Çentik, 25 MP selfie kamerası, çift kamera K1 ile F9 cihazlarında ortak şekilde bulunuyor, ancak arkadaki parmak izi sensörünü K1'de bulmanız mümkün olamayacak.

K1 ile gelen AMOLED ekran 6.9 inç büyüklüğe sahip. F9'un sahip olduğu 6.3 inç LCD ekrana göre daha yüksek renk kalitesi ve daha derin tonlar görmek mümkün olacak gibi. Son fark ise işlemci tarafında. F9'da bulunan Mediatek Helio P60 SoC yerine, K1'de Snapdragon 660 bulunmakta. Bu farkların dışında birkaç ortak veya farklı nokta daha olduğunu söylemek mümkün.

Oppo K1 birkaç farklı satış seçeneğini sizlere sunuyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği ile satılan K1 modelini 1.599 yuan (231 dolar) fiyat etiketi ile yurtdışında almanız mümkün. Oppo'nun açıklamasına göre bir de yalnız Çin'e özel bir versiyon bulunmakta. Bu modelin farkı 6 GB RAM bulunması. Bu modelin fiyatı da 1,799 yuan (260 dolar).

Oppo K1, fiyatıyla 390 dolarlık Meizu 16 ve 16 Plus Duo'dan daha uygun fiyatla ekran içinde parmak izi okuyucusu deneyimini sunmakta. Ancak Meizu modelleri bu fiyatı ile Snapdragon 845 gibi çok üst seviye bir işlemci sunmakta. O yüzden bu modellere, ekstradan amiral segment gücünü istiyorsanız göz atabilirsiniz.