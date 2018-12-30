Ekranlarda Yeni Moda: Delikli Ekran Tasarımları

İlk çentikli telefon piyasaya çıktığında çok fazla tepki çekmişti. Aradan geçen zamanla beraber çentikler küçüldü ve deliklere dönmeye başladı.

Akıllı telefonlarda yapılan gelişmeler arasında en çok nefret edilen şey sanırım tartışmasız Apple’ın iPhone X'da yaptığı çentiktir. Çentikler 2018 ortalarında doğru gittikçe küçülmeye başladı. Oppo F9’da gördüğümüz su damlası şeklindeki çentik tasarım ise biraz daha bu tartışmaların ateşini düşürdü. 2018’in şu son günlerine geldiğimizde ise çentik yerine sadece bir ön kamera için bir delik kaldı ve bütün çentik tartışmaları geride kaldı.

Yeni çıkan Huawei Nova 4, Honow View 20 ve Samsung A8s gibi bazı modellerde ekranda sadece küçük bir delik göünüyor. Koca bir çentik yerine küçük bir delik kullanmak kullanıcıyı daha az rahatsız ediyor.

Günümüz teknolojisinin sınırları düşünüldüğünde henüz ekranı tam olarak kullanamıyoruz fakat belki de önümüzdeki dönemlerde ekranda delik yerine bir kaç piksel kapatılacak altından bir kamera görünerek fotoğraf çekecek.

iPhone X için güzel ya da çirkin diye bir yorum yapmak zor olsa da Face ID özelliğinin ekranın altına girmesi için hala zamana ihtiyaç var. Amoled ekranlar ve Always on Display teknolojisi sayesinde bildirim ışığı için alana pek ihtiyaç duyulmuyor artık.

2019 yılında büyük ihtimalle çentikler yerine delikli ekranlar moda olacak. İleride güzel bir kuğu olması için, şimdilik bu çirkin ördek yavrusu diyebileceğimiz delikli ekranları ve çentikleri bağrımıza basmalıyız. Yoksa %80 gövde ekran oranı olan telefonlara sahip olmaya devam ederiz.