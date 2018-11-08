Ekranları Görünmez Hale Getiren Gözlük İcat Edildi

Günde kaç farklı ekrana maruz kaldığımızı düşününce insanların bazen gözlerini dinlendirmek istemeleri gayet normal.

Bu gözlüğün adı IRL Glass, yaptığı iş de pek çok ekrandan gelen görüntüyü engelleyerek ekranın yerine siyah bir boşluk yerleştirmek.

Ekranlara bakmak sadece insanların kendi seçimi değildir. Reklam panoları, vitrinlerdeki tanıtım videoları, restoranda arkada açık duran televizyonlar, spor salonunda karşınıza asılmış ekranlar, her yerde ekran var. Bazı taksilerin bile koltuklarının arkasında ekran var. Bu kadar çok ekran bir süre sonra insanların gözünü yormaya, rahatsız etmeye başlıyor. Bu durumun bir de, en önemli rehber noktalarından bir tanesi devasa bir ekran olan ABD'de ne hale geldiğini düşünün.

32 yaşındaki film yapımcısı, yönetmen ve sanatçı Ivan Cash, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Oakland'de yaşayan bir insan. Ekran fazlalığı sorununa bulduğu çözüm ise ekranları görmezden gelmek. Geliştirdiği IRL Glass adlı gözlük sayesinde ekranların büyü kısmını engelleyebileceğini iddia ediyor.

Ürünün beta testi için Kickstarter projesi başlatan Cash ve ekibinin talep ettiği miktar ise 25,000 dolar. 80'li yılların klasik tasarımlarına benzeyen bir tasarımı olan bu gözlük için şu ana kadar toplanan para ise 140,920 dolar.

Cash oldukça ilginç bir insan. Teknolojiyle ilgili çalışmaları arasında e-maillerden resim yapmak, Teknolojisiz Alan posterlerini Kaliforniya'nın dört bir yanına asmak, insanların profil resimlerini başka insanlara çizdirmek gibi değişik eylemleri var. Böyle bakınca teknolojiye ve sosyal medyaya karşı sert çizgileri ve ciddi endişeleri varmış gibi görülebilir. Airbnb ve Facebook'un Cash Stüdyoları'nın müşterileri arasında olması ise bu durumun tam tersini işaret ediyor. Pazarlama karşıtı bir pazarlamacı ve ilham kaynağı bir eleştirmen olarak kendini konumlandırmış olan Cash, aslında oldukça ilginç bir figür.

Gözlük ne zaman piyasaya çıkacak, çıktığında çocuklara yönelik bir versiyonu da olacak mı, bunları zamanla göreceğiz.