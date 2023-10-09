Oyuncular için geliştirdiği ekipmanlarıyla, özellikle de kulaklıklarıyla tanıdığımız EKSA, önümüzdeki hafta dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan GITEX'te en gelişmiş kulaklıklarını teknoloji meraklılarıyla buluşturacak.

2018 yılında oyun aşığı bir grup tarafından kurulan ve o zamandan bu yana dünya genelinde adını duyurmayı başaran EKSA, daha fazla teknoloji tutkununa ulaşabilmek için GITEX'te yer alacak.

Bu sene 43. kez düzenlenen, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan ve 16 Ekim'de başlayacak olan GITEX'te EKSA iki farklı stantta yer alacak ve en gelişmiş oyuncu kulaklıklarını meraklıları ile buluşturacak. GITEX, 20 Ekim'e kadar devam edecek.

Yalnızca oyuncu ekipmanlarına odaklanan EKSA, en iyi deneyimi ve en gelişmiş teknolojiyi oyuncularla buluşturmayı hedefliyor:

EKSA, odağını kurulduğu günden bu yana oyuncu kulaklıklarına ve ekipmanlarına vermiş durumda. Bu da oyunculara en iyi deneyimi sunacak teknolojiler üzerine aralıksız çalışmalarına olanak sağlıyor. Bu çalışmalar ise EKSA 7.1 SoundBase gibi gelişmiş teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor.

Performanstan tasarıma, konfordan ürünün ambalajına kadar her detayı en ince ayrıntısına kadar özenle düşünüp geliştiren EKSA, yüksek kalitede ekipmanları herkesin ulaşabileceği fiyat aralıklarında satışa sunarak da beğeni topluyor.

EKSA, bu etkileyici teknolojilere sahip, oyun severlerin deneyimlemek isteyeceği kulaklıklarıyla GITEX boyunca Hall 12'de H12 ve A30 numaralı stantlarda yer alacak.

Eğer henüz EKSA'nın ürünleriyle tanışmadıysanız, daha önce incelediğimiz bazı kulaklıklarına aşağıdan ulaşabilirsiniz: