Çinli bilim insanları, kutuplarda kullanılan robotlar için yeni "e-deri" geliştirdiler. -78 santigrat derecede bile çalışabilen deri, kendi kendini yenileyebiliyor.

Çinli bilim insanları, özellikle de kutup bölgelerindeki çalışmalarda çığır açacak yeni bir deri teknolojisi geliştirdiklerini açıkladılar. Tianjin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından geliştirilen yeni teknoloji, robotların aşırı soğuk bölgelerde bile rahatlıkla kullanılabilmesini sağlayacak.

Çinli bilim insanlarınin "e-deri" olarak isimlendirdikleri bu teknoloji, aslında robotlar için tasarlanmış bir kaplama. Ancak bu kaplamayı özel kılan bazı özellikler var. Mesela e-deri, -78 santigrat derecede bile rahatlıkla çalışabiliyor. Ayrıca kendi kendini onarabilme özelliğine sahip. Böylelikle robotlar, en zorlu koşullarda bile sorun yaşamadan kullanılabilecekler.

Dokunsal geri bildirim özelliğine de sahip

Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yeni e-deri, dokunsal geri bildirim özelliğine sahip. Ayrıca bu teknoloji, aşırı soğuk ortamda bile nesnelerin ve sembollerin şeklini tanıyabiliyor. Çinli bilim insanları, bu e-deriyi kutup bölgelerinde kullandıkları robotlara entegre edip yepyeni keşifler yapmayı amaçlıyorlar.

Tianjin Üniversitesi bünyesinde çalışan ekip, e-deri teknolojileri konusunda oldukça iyi işler çıkarıyor. Aynı ekip, 2020 yılında da kendi kendini onarabilen bir teknoloji geliştirmişti. Yapılan çalışmalarla o teknoloji, bambaşka bir noktaya evrilmiş oldu.