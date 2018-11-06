Ekvador'da Yaşayan ve Köpeğe Benzeyen Eklem Bacaklı (Video)

Bugün yeni ve ilginç bir şey öğrenmek ister misiniz? Ekvator'da görülen bu şey aslında bir canlı.

Ekvador'un yağmur ormanlarında fotoğraflanan eklem bacaklı, sekiz uzun sarı ayaklı ve büyük bir köpeğin kafasını andıran bir yapıya sahip. Bilim yazarı Ferris Jabr, bilim insanı ve fotoğrafçı Andreas Kay tarafından çekilen bu görüntüyü tweet atınca dikkatleri üzerine çekti.

Bu yaratığa tavşan gibi kulaklara sahip olduğu için Bunny Harvestman deniyor.Uzun ve sarı bacakları olan bu canlı bir eklem bacaklı olmasına rağmen aslında bir örümcek değil.

Yaklaşık 400 milyon yıl önce ortaya çıkmış bu canlılar zehirli değillerdir. Ayrıca neden memelilere benzer bir kafa yapısına sahip oldukları bilinmiyor. Bunny Harvestman hakkında hala bilinmeyen birçok şey var. Fakat en dikkat çekici özelliği kafası ve kulakları olarak göze çarpıyor.