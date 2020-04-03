Yunanistan’daki Gemide 65 Türk’ün COVID-19 Testi Pozitif

Geçtiğimiz gün Yunanistan’ın Pire Limanı’nda karantinaya alınan El. Venizelos kruvaziyerinden yeni haberler geldi. Yunanistan tarafından yapılan açıklamada gemide bulunan 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgını, yalnızca 3 aylık bir süre içerisinde bütün dünya ülkelerine yayıldı. Virüs, geçtiğimiz gün açıklanan sayıların da toplam sayıya eklenmesiyle ne yazık ki 1 milyon vaka barajını aşmıştı.

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde birçok gelişme yaşanıyor. Bu gelişmeler arasında en ön plana çıkanlardan birisiyse geçtiğimiz gün karantina altına alınan Eleftherios Venizelos isimli kruvaziyerdi. Gemi, Yunanistan’ın Pire Limanı’nda yolcuların koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucunda karantinaya alınmıştı.

Gemide bulunan 65 Türk yolcunun testi pozitif çıktı:

Pire Limanı’nda karantina altında olan Eleftherios Venizelos gemisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yunanistan’dan son gelen bilgilere göre toplamda 383 yolcuyu barındıran Eleftherios Venizelos’ta bulunan 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin sonuçları pozitif çıktı.

Açıklama, Yunanistan Vatandaşlık Koruma Bakanı Nikos Hardalias tarafından yapıldı. Hardalias, yolcular arasında virüse rastlandığını resmileştirdi ve koronavirüs testi pozitif çıkan mürettebat ve yolcuların tedavilerinin gemide yapılacağını, testleri negatif çıkanlarınsa bir otelde 14 gün süreyle karantinaya alınacağını belirtti.

Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre Eleftherios Venizelos; İspanya ve Türkiye’deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı’na ulaştı. Burada kontrol yapılması sonucunda gemide bulunan yolcuların en az 119’unda yeni tip koronavirüs tespit edilmişti. Gemide bulunan yolcuların 160’ının Türk olduğu söylenmişti.

Geminin sahibi olan şirket, geçtiğimiz saatlerde bir açıklamada bulunarak gemide koronavirüs vakası olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Açıklamaya göre gemi, salgın nedeniyle Türkiye limanlarına yanaşmak için izin alamamış ve daha sonra personeli tahliye etmek üzere Pire Limanı’na yönelmişti.

Perşembe günü koronavirüs testi pozitif çıkan yolcuların bulunduğu geminin izole edilmesine karar verilmişti. Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye / İspanya arasında sefer yaptığı belirtilmişti. Gemi, hâlâ karantina altında.