Elazığ'da 2 Kişi Daha Enkaz Altından Kurtarıldı

AFAD, biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere 11 saat sonra 2 kişinin daha enkaz altından kurtarıldığını açıkladı. Yanı sıra, depremde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından 12 yaşındaki bir çocuk sağ çıkarıldı.

AFAD'ın Twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezde ve Maden ilçesine bağlı Gezin'de toplamda iki kişinin daha enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9'da bulunan 28 daireli 4 katlı bina da tamamen çöken yapılar arasında. Kurtarma ekipleri binadan ilk aşamada 14 yaralıyı kurtararak hastaneye ulaştırdı.

12 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Bir başka örnekte, arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında, kapının üzerine düşmesi sonucu sıkışan 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Depremden 5 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi’ndeyse 50 metre arayla alt katları dükkan olan 5 katlı 2 bina çöktü. İki binanın birinden ses alan arama kurtarma ekipleri, birer saat arayla 2 kadını kurtardı. Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan iki yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu. Bakanlar, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Malatya Pütürge ve Doğanyol'da enkaz altında kalan olmadığını, Elazığ'da ise Maden ilçesinin beldesinde enkaz altında 3 kişi bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kilis'ten Samsun'a Irak'tan Suriye'ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybederken, 1015 kişi de yaralandı. Deprem sonrası 97 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.