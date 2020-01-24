Elazığ Depremi Sonrası Mobil Operatörlerde Son Durum Ne?

Elazığ'da meydana gelen 6,5'lik büyük deprem, akıllara yeniden operatörlerin durumlarını getirdi. Can kaybının olmadığını umduğumuz depremde operatörlerin son durumları şu şekilde.

Deprem, yine ne kadar tahmin edilemez bir doğal afet olduğunu kanıtladı ve geçtiğimiz dakikalarda Elazığ’ı vurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 20.55’te Elazığ’da 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin yarattığı etkiler hakkında şu an herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Can kaybının olmadığını umduğumuz bu büyük felakette akıllara yeniden mobil operatörler geldi. Özellikle İstanbul’da yaşanan deprem sonrası operatörlerin çökmesiyle mobil operatörler eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Elazığ’da yaşanan depremin ardından Türkiye’deki en büyük 3 operatörde son durum ise şu şekilde.

Vodafone:

Vodafone; İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Adana başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında yoğunluk yaşamakta fakat sosyal medyada birçok kullanıcı iletişim konusunda sıkıntı yaşadığını dillendiriyor. Bunun dışında Vodafone resmi Twitter hesabından bir açıklama geldi. Açıklamada; "Elazığ’daki müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun." denildi.

Türk Telekom:

Türk Telekom’un durumu şu noktada Vodafone’dan çok daha ciddi. Türk Telekom da Vodafone gibi büyük şehirler başta olmak üzere neredeyse Türkiye genelinde yoğunluk yaşıyor. Sosyal medyada aktarılan bazı bilgilere göre ise Türk Telekom kullanıcıları herhangi bir arama yapmakta zorluk çekiyor. Bunlar dışında, Türk Telekom da bu süreçte ücretsiz arama ve internet verdiğini duyurdu.

Turkcell:

Turkcell; Türk Telekom ve Vodafone gibi İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara çevrelerinde fazlasıyla yoğun durumda fakat kullanıcıların aktardıklarına göre Turkcell şu dakikada diğer operatörlere göre daha sorunsuz iletişim sağlıyor. Ayrıca şu anda ücretsiz hizmet verdiklerini de resmi Twitter hesabından duyurdular.

Sosyal medyada son durum:

Elazığ’da gerçekleşen şiddetli depremin ardından sosyal medyada yeniden operatörlerde yaşanan sıkıntılar dillendirilmeye başlandı. Twitter’da birçok kullanıcı operatörlere tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki son durum.