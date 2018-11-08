Elektrik Dağıtımcıları, Tesisat Bedellerini İade Edecek

Binlerce elektrik abonesine bağlantı bedeli iadesi yapılacak. Hesaplanan tutar ya nakit olarak iade edilecek ya da abonenin elektrik faturasından düşülecek.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, 2013 yılında elektrik mevzuatlarında büyük bir değişiklik yaptı. Şebekeden ya da elektrik direğinden abonenin sayacına kadar olan tesisat için gerekli yatırımı yapmak, şehir içi dağıtım şirketinin sorumluluğuna verildi. Aboneler artık bu bedel için para ödemeyecek.

EPDK yaptığı çalışmalarda, bazı illerde hala abonelerden bu tesisat bedeli ödemelerinin alındığını belirledi. Bu şirketler, aldıkları ödemeleri geri iade edecekler. Büyük şehirlerden birinde hizmet veren bir firmanın da uyarıldığı öğrenildi.

İade tutarı ise direkten ya da şebekeden sayaca kadar olan kısma göre belirlenecek. Tutarlar belirlendikten sonra iade işlemleri başlayacak.

EPDK daha önce de 13 dağıtım şirketine 12 saati aşan kesintiler için abonelere kalite tazminatı ödenmesine karar vermişti. Bu miktar evler için 50 TL, ticari işletmeler için ise 100 TL olarak belirlenmişti.