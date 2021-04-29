Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Son Ödemesi Erteleniyor

Tam kapanma süreci boyunca vatandaşların mağdur olmaması amacıyla elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına erteleniyor. Ayrıca tam kapanma sırasında zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi de yapılmayacak.

1 yıldır hayatımızı esir alan koronavirüs salgınının en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Türkiye, bu akşam itibarıyla 18 gün sürecek bir tam kapanma sürecine giriyor. Salgını yavaşlatma amacıyla başlatılacak olan süreç, bazı özel durumları da beraberinde getirdi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri, içinde bulunacağımız tam kapanma süreci nedeniyle Ramazan Bayramı sonrasında erteleniyor. Hürriyet tarafından aktarılan bilgilere göre konuyla ilgili bilgiler, enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilerine iletilmiş durumda.

Faturaların son ödeme tarihlerinin ertelenmesinin yanı sıra tam kapanma süreci boyunca konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle kesinti yapılmayacak. Böylece tam kapanma sürecinde borcunu süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerlerinin elektrik hizmeti, borçları nedeniyle kapanmamış olacak.

Tam kapanma sürecinde elektrik ve doğal gaz hizmetleri ile ilgili alınan tedbirler şu şekilde: