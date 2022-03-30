Elektrik Faturalarının Uçmasını Engelleyecek Uygulama

EPDK, enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansımaması için yeni bir uygulamayı bugünden itibaren devreye soktu. Uygulamayla birlikte santrallerin de tüketicilerin maliyetine ortak olacağı belirtildi.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) tüketicinin korunmasına yönelik uygulamaya aldığı karar yayımlandı. Yeni kararla birlikte enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmaması hedefleniyor. Karar, doğal gaz santralleri gibi santraller için azami uzlaştırma fiyatlarının yükseltilmesini içerdi.

Bugün yürürlüğe giren “Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” başlıklı yeni kararla, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari “0” TL, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 2.500 TL olarak uygulanacak.

"Üretim santralleri de tüketicilerin maliyet yüküne ortak olacak"

EPDK, dün akşam paylaştığı konuyla ilgili yazılı açıklamasında azami uzlaştırma fiyatlarının doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için 2.500 TL, diğer santraller içinse 1.200 TL olarak belirlendiğini paylaştı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santrallerinin de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olduğunu söyledi. Yılmaz, piyasa yapısının bozulmasına izin vermeyeceklerini de şu şekilde paylaştı:

“Bir tarafta maliyeti düşük santraller var diğer yanda büyük bir istihdam kaynağı olan ancak kapanma riski ile karşı karşıya olan yüksek maliyetle elektrik üreten santraller var. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve böylesi süreçlerde dengeyi gözetmek elzemdir. Bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmadan, güçlü ve geçici bir destekleme mekanizması ile piyasaların sürdürülebilirliğini tam bir iş birliği ile koruyacağız. Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.”