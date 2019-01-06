Elektrik Motoru Takılan Klasik Porsche 356 Speedster (Video)

Petrol krallığı bitiyor. Artık gelecek elektrikli arabaların. Tesla'nın açtığı yoldan gitmeye çalışan hatta belki geçen birçok firma var. Büyük araba üreticileri bile arabalarının elektrikli versiyonlarını üretiyorlar. Peki klasik arabaları elektrik motoruyla kullanmak istersek ne yapacağız? Bu soruyla yola çıkan EV WEST, Porsche 356'yı elektrik motoruyla güçlendirmiş.

Gelecekte göreceğimiz performanslı araçlar asıl gücünü elektrik motorlarından alacak. Kompakt bir elektrik motor, bir sıra batarya, 356 Speedster gibi klasik bir tasarıma uygulanırsa yüksek beygir ve tork değerlerine rahatlıkla ulaşılabilir. 60 beygirlik klasik bir arabayı kullanmak çok zevkli olabilir fakat günümüzün trafiğini düşündüğümüz zaman, trafik akışını bozmamak için ciddi çaba sarf etmek gerekebilir. Bu düşüncelerden yola çıkan EV WEST firması geçtiğimiz birkaç yıldır klasik arabaları elektrikli arabalara dönüştürüyor ve Speedster işi onların en başarılı projelerinden birisi.

Araba aslında fiberglass bir 356 modeli, yani bu araba için klasik bir Porsche’yi kesip biçmiyorlar. Süspansiyonlar, ön takım ve frenler 1950’lerdeki kadar ilkel biçimde yeniden yapılmış fakat ekibin motivasyonu gelecekten gelmiş gibi.

Bazı kimseler böyle bir şeyi sürmenin çevreye zarar vermek olduğunu söyleseler de bazıları için klasik bir arabayı modern elektrik motoruyla kullanmak bulunmaz bir nimettir. Bu araba sadece hızlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda zehirli gaz salınımı yapmadığı ve sessiz olduğu için çevre dostu da oluyor.

Yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi EV WEST ekibi bu elektrik motorlarının değişimi konusunda oldukça tecrübe sahibi olmuş. Maliyet olarak baktığımızda da bu aracı almak, klasik bir 356 almanın yanında çok çok ucuz kalıyor.