Son Dakika: Elektrik ve Su Abonelikleri e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

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Yeni dönemde yorucu bürokratik işlemleri ortadan kaldırmak için önemli bir rol alacak olan e-Devlet için oldukça önemli bir adım atılıyor.

Bir süredir e-Devlet üzerinden pilot uygulama olarak başlatılan, konut ve işyerlerine internet ve su aboneliği yapmak için e-Devlet kullanımı başarıya ulaştı. Çok yakın zamanda hizmet, tüm Türkiye'de devreye girecek.

Özellikle yılın belli dönemlerinde ciddi kuyruklara, zaman kaybına ve yorgunluğa sebep olan abonelik açma / kapama işlemleri, tüm Türkiye'de devreye girmek üzere. Dijital dönüşüm projesiyle bürokrasinin üzerindeki yükün hafifletilmesi planlanırken, süreç 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak.

e-Devlet cephesinden alınan son habere göre yeni yılın ilk günlerinden itibaren özelleşmiş elektrik idareleriyle gerekli anlaşmalar yapılacak ve e-Devlet kullanıcıları bu özelliğe kavuşmuş olacak.

Gün içerisinde PTT'nin elektronik tebligat uygulaması hakkında da sizleri bilgilendirmiştik. O haberimize de hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:
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PTT, 1 Ocak'tan İtibaren Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine Geçiyor

Kaynak : http://www.milliyet.com.tr/elektrik-ve-suya-dijital-abonelik-ekonomi-2801642/
Etiketler: elektrik, su, e-devlet
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