Elektrikli araçlar, hepimizin şikâyet ettiği dur-kalk trafikleri avantaja çevirebiliyor. Peki bu nasıl oluyor?

Dur-kalk trafik çoğu sürücü için bir işkencedir. Tek etkisi sıkıcı bir sürüş deneyimi değil tabii ki, yakıt tüketimini de bir o kadar olumsuz etkiliyor.

Ancak iş elektrikli arabalara gelince işler biraz değişiyor. Çünkü elektrikli arabalar bu durumu avantaja çeviren bir sisteme sahip.

Konuyu biraz daha açalım.

Anlatmaya çalıştığımız bu sistemin adı 'Rejeneratif frenleme'. Rejeneratif frenleme, elektrikli ya da hibrit araçlarda kullanılan bir enerji geri kazanım sistemi.

Peki nasıl çalışıyor?

Bildiğiniz gibi geleneksel fren sistemlerinde, frenleme sırasında kinetik enerji ısıya dönüşüyor ve boşa gidiyor. Ancak elektrikli arabalardaki elektrik motorları, hem güç üretmek hem de frenleme işlevi görecek şekilde çalışıyor. Elektrik motoru bir nevi jeneratör gibi çalışarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjyii doğrudan aracın bataryasına gönderiyor.

Bu sistemin elektrikli arabalar için avantajı ne?

Elektrikli araba dediğimiz zaman akla gelen ilk sorun menzil oluyor. Rejeneratif frenleme de bu noktada devreye giriyor. Bu sistem sayesinde kazanılan enerji, bataryayı tekrar doldurduğu için menzilini artırıyor.

İçeriğimizi noktalamadan rejeneratif frenlemenin sadece elektrikli arabalarda değil, modern trenler, elektrikli bisikletler ve scooterlar gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanıldığını hatırlatalım.

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