Elektrikli Araçlar için Kablosuz Şarj Üniteleri Geliyor

Elektrikli araçların, geleceğin ulaşım yöntemi olacağı aşikar. Otomobil üreticileri bu alanda hızlı bir yarış içindeyken gerekli altyapıyı kurmak da farklı bir profesyonellik gerektiriyor. Bu alandaki yeni hedef ise kablosuz şarj üniteleri.

Otomobil üreticileri, elektrikli otomobiller konusundaki hedeflerini oldukça büyüttüler. Önümüzdeki 5 sene içerisinde yollarda çok daha sık göreceğimiz elektrikli araçlar, sorunsuz kullanılabilmeleri için sağlam bir teknik altyapıya ihtiyaç duyuyor. Azalan bataryalarının hızlı bir şekilde tekrar şarj edilmesi için geniş bir çevreyi kapsayan şarj istasyonları ağı kuruluyor. Öte yandan üzerine çalışılan bir fikir, sektörün gidişatını değiştirecek gibi gözüküyor: Kablosuz Şarj Üniteleri.

WiTricity isimli şirket, elektrikli araçların kablosuz şarj edilebilmesi üzerine çalışmalar sürdürüyor. Bu alanda Qualcomm'a rakip olan firma, kablosuz şarj edilebilen bataryalar üzerine 1500'den fazla patente sahip. WiTricity, çalışmalarını hayata geçirdiğinde endüstriye yeni bir standart kazandırabilir.

Elde edilen bilgilere göre, şirketin üzerine çalıştığı teknoloji yere monte edilmiş halde bulunan bir altlık içeriyor. Bu cihaz, araç üzerine gelip durduğunda manyetik dalgalar göndererek kablosuz olarak otomobilleri şarj ediyor. Sistemin kablosuz ve oldukça hızlı çalışmasının yanı sıra çok sevilmesi için bir sebep daha var. Kablosuz şarj ünitesi, marka ve modeli ne olursa olsun her türlü elektrikli araca uyumlu olarak çalışabiliyor.

WiTricity'nin bu alandaki en büyük rakibi Qualcomm da farklı bir kablosuz şarj teknolojisi üzerine çalışıyor. Hem araca hem de yollara monte edilen sensörler sayesinde, araç hareket halindeyken şarj imkanı sağlayan "Halo" isimli teknoloji, geleceği şekillendirmesi beklenen başka bir yöntem olarak gösteriliyor. Her iki firma da aynı konu üzerine farklı çözümler üretiyor olsa da iki firmanın da endüstrinin geleceğine yön vereceği konusunda herkes hem fikir gibi gözüküyor.