Elektrikli Helikopterle Guinness Dünya Rekoru Kırıldı

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Elektrikli helikopterler üzerine çalışmalar yürüten Tier 1 Engineering ve Lung Biotechnology tarafından üretilen tamamen elektrikli helikopter, Guinness dünya rekoruna imza attı.

Elektrikli araçların üretimine yönelik müthiş bir yarış var. Her ne kadar elektrikli araç denince akla ilk olarak elektrikli otomobiller gelse de, havacılık alanında yapılan çalışmalar da her geçen gün artıyor.
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir test uçuşu gerçekleştiren Tier 1 Engineering ve Lung Technology, toplam 22 dakika havada kalarak 55,5 kilometre mesafe kat etmeyi başardı. Aracın havadaki hızı 148 kilometreye kadar çıktı.

Rekorda kullanılan helikopter, modifiye edilmiş bir Robinson R44 helikopteri. Araçta Brammo’nun ürettiği 67 kilowatt’lık lityum polimer batarya kullanılıyor. Rinehart Motion System tarafından üretilen motorun ihtiyaç duyduğu gücü bu batarya sağlıyor.
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Elektrikli helikopterler konusunda yapılan bu girişim ilk değil. 2011 yılında da Fransa’da bir deneme uçuşu gerçekleştirilmiş ve araç 2 dakika boyunca havada kalmıştı. Tier 1 Engineering ve Lung Biotechnology de 2016 yılında bir deneme yapmış ve süreyi 5 dakikaya çıkarmıştı. Eylül 2016 tarihli test uçuşunu, aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://webrazzi.com/2018/12/26/tamamen-elektrikli-helikopter-guinness-dunya-rekoru-kirdi/
Etiketler: Guinness Dünya Rekoru, elektrikli helikopter
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