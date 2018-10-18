Vespa'nın tam elektrikli motosikleti Vespa Elettrica ve hibrit motorlu Vespa Elettrica X, 2019'da Türkiye'deki motor severlerle buluşacak.

Konu motorlu taşıtlar olduğunda, elektrikli otomobiller daha çok konuşuluyor olsa da elektrikli motosikletler de en az otomobiller kadar önem taşıyor. Motosiklet dünyasının en köklü markalarından biri olan Vespa, tam elektrikli modeli Elettrica ve hibrit güç aktarma organına sahip olan Vespa Elettrica X modeli ile 2019 yılında Türkiye pazarına giriş yapacak.

Tam elektrikli bir motosiklet olan Vespa Elettrica, yalnızca 4 saatte %0’dan %100’e kadar şarj olabiliyor, tek şarj ile azami 100 kilometre menzil sunuyor. Hibrit model olan Vespa Elettrica X ise hibrit güç aktarımı sayesinde 200 kilometre azami menzil sunuyor. Daha da önemlisi Vespa, tüm bu gücü ikonik Vespa tasarımının içine sığdırmayı başarıyor.

Motosiklet söz konusu olduğunda tasarım ve performans en çok dikkat edilen konu oluyor. Vespa Elettrica, özgün tasarımı ve renkli tasarım detaylarıyla zaten motosiklet severlerin beğenisini almış bir araç. Peki ya performans? Vespa Elettrica anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç sunarak benzinli rakiplerinden pek de geri kalmıyor.