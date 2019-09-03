Lamborghini, Elektrikli Motorlu İlk Canavarı 'Sian'ı Duyurdu

Süper otomobillerin bir numaralı ismi Lamborghini, ilk elektrikli motorlu modeli Sian'ı duyurdu. Sadece 2.8 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabilen Sian, 819 beygir gücüyle şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü model olma ünvanına da sahip.

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler, otomobil devlerini elektrikli motorlu araçlar üretmeye itiyor. Günün gerisinde kalmak istemeyen otomobil devleri, peşi sıra elektrikli motorlu araçlarını piyasaya sürmüş durumdalar. Piyasadaki elektrikli motorlu araçlara bir yenisiyse şimdi, ürettiği süper otomobillerle dikkatleri üzerine çeken Lamborghini'den geldi.

Lamborghini, ilk elektrikli motorlu aracı "Sian"ı resmi olarak duyurdu. Lamborghini'nin yeni oyuncağı ilk kez, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Etkinliklerin ardındansa araçlar, yeni sahiplerine teslim edilecek. Dilerseniz bu canavarın teknik detaylarına daha yakından bakalım.

Karşınızda Lamborghini Sian

Lamborghini Sian, şirketin "Aventador SVJ" modelinde kullanılan motora sahip. Bu 6.2 litrelik atmosferik V12 motora ek olaraksa 48 voltluk bir hafif hibrit sistemi eklenmiş durumda. Bu motor, Sian'a toplam 819 beygirlik güç sunuyor. Sian'ın sahip olduğu bu güçlü motor, şirketin en güçlü modeli ünvanını Aventedor SVJ'den alarak Sian'a veriyor. Kısacası Lamborghini Sian, şirketin hem en güçlü hem de ilk elektrikli motorlu aracı konumunda.

Bu canavar, 0-100 hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlıyor. Bu değer aslında Aventador SVJ ile aynı ancak daha yüksek hızlarda Sian, biraz daha çevik davranıyor. Lamborghini Sian'ın maksimum hızıysa 350 kilometreyle sınırlandırılmış durumda.

Aracın iç tasarımıysa her zamanki Lamborghini kalitesinde tasarlanmış durumda. Ön konsolun orta kısımlarında hem araçla ilgili detayların yer aldığı hem de multimedya sisteminin kullanılabildiği dokunmatik bir ekran bulunuyor.

Aracın arka kısmında bulunan "63" ibaresiyse, Lamborghini'nin bu araçtan sadece 63 tane üreteceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle Lamborghini Sian'a sahip olmanız için, dünyanın belki de en şanslı 63 kişisinden bir tanesi olmanız gerekiyor. Ancak bu 63 şanslı kişiden bir tanesi olmanız an itibarıyla çok da mümkün değil çünkü Lamborghini Sian'ın tüm örnekleri daha şimdiden satılmış durumda. Lamborghini'nin Sian için talep ettiği başlangıç fiyatıysa, 3.6 milyon dolar (yaklaşık 20 Milyon TL).