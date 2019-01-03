Çevreyi ve gezegenimizi korumak adına yoğun bir çaba gösteren Norveç, 2018 yılında bu yaklaşımını elektrikli otomobillere gösterdiği ilgi ile bir kez daha gözler önüne serdi.

Çevre kirliliğinin neden olduğu iklim değişikliği, her geçen gün insan hayatını ve gezegenimizin geleceğini daha büyük bir tehdit altında bırakıyor. Bu kirliliğe neden olan en büyük etmenlerden birisi fosil yakıtlar. Piyasada bulunan otomobillerin kullanmakta oldukları yakıt türleri, doğaya ve çevreye en büyük zararı veren maddelerin başında geliyor. Konu ile ilgili artık birçok ülke, acil eylem planları hazırlarken, yakın gelecekte tamamen elektrikli otomobil kullanımına geçmeyi planlayan ülkelerin sayısı da gittikçe çoğalıyor.

Norveç, doğayı koruma konusunda oldukça hassas bir ülke. Hükümetin aldığı kararların yanı sıra, halkının da konu hakkında oldukça bilinçli davranması ülkeyi hızlı aksiyonlar alabilme konusunda öne çıkarıyor. Aslında Norveç, petrol zengini bir ülke olarak biliniyor. Buna rağmen kendi topraklarında 2025 yılına kadar petrol ile çalışan tüm araçların kullanımını yasaklayacak. Bu doğrultuda Norveçli vatandaşlar şimdiden otomobil alım tercihlerini, elektrikli araçlardan yana kullanmaya başladılar bile. 2018 senesinin araç satış rakamları açıklandığında görüldü ki, ülkede yeni alınan otomobillerin %52'sini elektrikli otomobiller oluşturuyor. Belirtilen bu oranla Norveç, bir dünya rekoruna imza atmış oldu.

Geleceğimiz için bu tarz aksiyonlar alınması için hükümetlerin, vatandaşların, kurum ve kuruluşların el birliği ile çalışması gerekiyor. Norveç kişi başına düşen milli gelir anlamında zengin bir ülke olsa da, hükümet yine de vatandaşlarını elektrikli otomobiller konusunda teşvik etmek için, vergi indirimleri sağlıyor. 2008 yılında elektrikli şarj altyapısını kurmaya başlayan ülkede, bugün 200,000 adet civarında elektrikli araç yollarda seyrediyor.