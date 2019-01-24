Otomobil Sevdasından Vazgeçmeyen Apple'dan 200 Kişilik Ekip

Neredeyse 10 yıldır elektrikli otomobil sektörüyle ilgili bir görünüp bir kaybolan Apple, ekibi hallaç pamuğu gibi dağıttı.

Apple, Project Titan isimli elektrikli otomobil ve otonom araç meselesine adeta kafayı takmış durumda. 1-2 senede bir aracın konum bulma özellikleri, piyasaya getireceği yenilikleri paylaşıp bir anda ortadan kaybolan Apple, projeyi en sonunda çöpe atacak gibi görünüyor.

Uzun süredir 5.000'e yakın çalışanın üzerinde kafa patlattığı Titan projesinde 200'e yakın çalışan projeden çekildi. Buna rağmen Apple, çalışanlarla yollarını ayırmadı ve kendilerini farklı işlere çekeceğini resmen bildirdi.

CNBC cephesinden gelen habere göre projeyi yürüten Doug Field ile de çok yakın zamanda yollar ayrılacak. Bir dönem Tesla'nın elektrikli otomobillerine hayat veren Field ile de işleri yürütemeyen Apple için bu alandaki hevesin sonuna gelinmiş gibi görünüyor.

2018 yılında elektrikli otonom aracıyla test sürüşleri yapan Google'ın da bu kervana katılıp katılmayacağı merak konusu.