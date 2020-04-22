Elektrikli Otomobillerin Wall-E’si GM XP 512E ile Tanışın

General Motors yakın zamanda pek çok elektrikli aracı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Firmanın geçmişindeyse oldukça garip ve epeyce sevimli bir başka elektrikli otomobil denemesi yer alıyor. Gelin GM XP 512E'ye yakından bakalım.

Dünyanın en meşhur elektrikli otomobil üreticisi diğer firmalara göre daha yeni bir marka olan Tesla olsa da elektrikli otomobil fikir çok daha öncesine dayanıyor. Pek çok otomobil firmasının daha önce yaptığı elektrikli otomobil tasarımları, hatta ürettiği konsept araçları var.

Yakın zamanda elektrikli otomobil pazarında Cadillac Lyriq gibi modellerle yer alacak olan General Motors da zaman içerisinde çeşitli elektrikli konseptler geliştirdi. Firma, onlarca yıldır bu alanda bir şeyler yapıyor.

Tavandan binilen konsept elektrikli otomobil:

1969 yılında ABD’nin Michigan eyaletinde Progress of Power adlı bir etkinlik düzenleyen GM, oldukça ilginç bir aracı da insanların beğenisine sunmuştu. XP 512E olarak anılan araç elektrikliydi ve oldukça küçüktü.

İki kişilik bu aracın bir kapısı yoktu. Tavanı ve camları tek parça olan bu otomobile bir uçak pilotu gibi biniyor ve sonra da kubbe şekilli camı üstünüze kapatıyordunuz. Binişi kolaylaştırmak için aracın önünü ileriye doğru açabiliyordunuz.

Şehir İçinde kullanılması planlanan bu model oldukça küçüktü. 2.192 mm uzunluğa, 1.422 mm genişliğe sahip olan aracın aks mesafesiyse yalnızca 1.321 mm'ydi. Bu otomobil, muhtemelen yollarda görebileceğiniz en küçük otomobillerden olan SmartForTwo’dan 241 mm daha dar ve aracın aks mesafesi 552 mm daha kısa.

'Küçücük fıçıcık, içi dolu voltajcık'

Küçük boyutları ve fiberglas gövdesi sayesinde XP 512E oldukça hafif bir arabaydı. Aracın içinde 84 V kurşun asitli batarya ve aksesuarları için de 12 V bir güç kaynağı bulunmasına rağmen otomobilin toplam ağırlığı 567 kg olarak açıklanmıştı.

Tabii aracın performansı, özellikle de o dönemin şartlarını düşündüğümüzde pek de heyecan verici değildi. XP 512E’nin saatte 40 kilometre hızla kullanıldığı durumda menzili 93 kilometreyle sınırlıydı. Aracın en yüksek hızı olan 48 km/sa seviyesinde menzil 76 kilometreye düşüyordu. Bu küçük otomobilin bataryasının tamamen dolması da 7 saat sürüyordu.