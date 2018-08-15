Elektrikli Araçları Saniyeler İçinde Şarj Edecek Teknoloji

Elektrikli araçlar hayatımızda bir standart olma yolunda hızla ilerlerken, bir grup araştırmacı bu araçların şarj süresini akıl almaz sürelere çekmeyi planlıyor.

Glasgow Üniversitesi bünyesinde kimyagerlik yapan bir grup bilim insanı, elektrikli araçların birkaç saniye içerisinde şarj olmasını sağlayacak bir teknoloji geliştiriyorlar. Sıvı akışlı batarya sistemi sayesinde hem hidrojen gazı hem de elektrik enerjisiyle şarj edilebilen teknoloji, henüz emekleme adımlarını atıyor.

Ekip tarafından 'hibrit-elektronik-hidrojen' olarak adlandırılan teknoloji ile yaklaşık 4-5 saatlik şarj süresi önce yarım saate, daha sonrasında da 1 dakikadan az bir zaman alacak şekilde geliştirilmeye çalışılıyor. Volkswagen, BMW, Mercedes ve Ford gibi devasa şirketlerle partnerlik anlaşması imzalayan ekibin çalışmasının ne kadar ciddi olduğunu böylece görebiliyoruz.

Her ne kadar bu gelişme oldukça umut verici olsa da dünya üzerinde kurulmuş bütün elektrikli araç şarj istasyonlarının modifiye edilmesi ve baştan sona değişmesi anlamına geliyor. Daha elektrikli araçların yeni yeni standart oluşturmaya başladığı düşünülürse, bu tip bir teknolojinin ya uzun vadeye yayılacağını ya da çok kısa bir süre içerisinde yaygınlaşmaya başlayacağını öngörebiliriz.