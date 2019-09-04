Alman otomobil üreticisi Porsche’nin tamamen elektrikli ilk otomobili 2020 Porsche Taycan’ın fiyatı ve birçok özelliği belli oldu. Araç çıkmadan önce 100 bin dolardan daha ucuz olacağı yönündeki söylentilerse yanlış çıktı.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Porsche’nin 2020 modeli elektrikli otomobili Taycan’ın fiyatı, menzili, gücü ve cihazda kullanılan teknolojiyle ilgili resmî açıklama geldi. Şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili, Porsche’nin geleceği için de yeni bir yol çiziyor.

Peki şirketin tamamen elektrikli ilk otomobili neler vaat etmişti, sürücülerine ve elektrikli otomobil pazarına neler sunuyor gelin hep birlikte bakalım.

Taycan’ın tasarımı

Porsche, "Mission-E" konseptiyle Taycan’ın estetik duruşuyla ilgili bazı ipuçları bırakmıştı. Ancak aracın tamamlanmış hali çok daha fazlasını vaat ediyor. Otomobil üreticisi 911 gibi seçkin arabalarında görülen “Porschevari” havadan da vazgeçmemiş görünüyor.

911’den daha uzun ancak Panamera’dan daha kısa ve düşük olan aracın ön tarafında LED farlar bulunuyor. Aracın gövdesi alüminyum ve çelik karışımından oluşuyor. Böylece hem güçlü hem de hafif bir yapı ortaya çıkıyor.

Otomatik kapı kollarına sahip olan aracın arka tarafında çekilebilir rüzgârlığın altında Porsche’nin favori ışıkları bulunuyor. Porsche logosu ise cama benzer bir materyalin içerisinde bitirilmiş.

İki Taycan modeli olacak

Porsche, yeni güç aktarım organlarını kullanıyor olabilir ancak ilk tamamen elektrikli arabası için denenmiş ve test edilmiş isimlendirmeleriyle devam edecek. Güç, performans ve menzil olarak farklı olan Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modelleri bulunacak.

Her iki modelin hem ön hem de arka dingillerinde elektrikli motor yer alacak. Yani tüm tekerlerden çekişli olacak. Araçların her ikisi de ayrıca uyarlanabilir üç odalı havalı yaylı havalı süspansiyon ve Porsche Active Suspension Management (PASM) yer alıyor. Arka tekerlek hareketi Taycan Turbo’da isteğe bağlı olurken Turbo S’te standart olacak.

Standart güç çıkışı 460 kW ya da 616 beygirgücü olarak sınırlandırılıyor. Ancak her iki aracında hızlı ivmelenme için aşırı basınç modu bulunacak. Bu durum söz konusu olduğunda Taycan Turbo 670 beygir gücüne, Taycan Turbo S ise 750 beygir gücüne ulaşabilecek. Taycan Turbo’da Launch Control (Kalkış Kontrolü) için en yüksek tork 850 Nm, Turbo S için 1.050 Nm olacak.

En yüksek hız 259 km/sa iken Taycan Turbo, 0’dan 100 km/sa’ya 3 saniyede, 200 km/sa’ya 10,6 saniyede çıkabiliyor. Bu süreler Turbo S’te ise sırasıyla 2,6 saniye ve 9,8 saniye.

Porsche Taycan’ın Menzili

Taycan, 93,4 kW/saatlik bir bataryaya sahip. Aracın menziline baktığımızdaysa Porsche’ye göre Taycan Turbo, 381 km ile 450 km’lik bir menzil aralığına sahip olacak. Tabii bunu Tesla Model S’in 595 km’lik menziliyle kıyasladığımızda pek de tatmin edici gibi durmuyor ancak şirketin söylediğine göre buradaki kritik nokta Taycan’ın çabuk şarj süresi.

Aracın şarjı

Araçta iki adet şarj girişi bulunacak. Bir şarj girişi şoförün bulunduğu tarafta diğeri ise yolcunun bulunduğu tarafta yer alacak. Şarj girişlerinin kapakları içerideki buton ile ya da dışarıdaki hareket sensörü ile tetiklendiğinde aracın kanatlarının içerisinde kaybolacak. Bu sayede kasten ya da kazara hasar alma ihtimali azalacak.

Taycan’ın 800 V mimarisi 270 kW DC şarjı destekleyecek. Porsche, bunun 400 ile 500 kW’a kadar çıkacağını da öngörüyor. Ayrıca 400 V DC şarj desteği de bulunacak. Taycan’da 50 kW’lık şarj aygıtı standart olarak bulunacak ancak 150 kW’lık sürümü de isteğe bağlı olacak.

Aracın bataryasının hızlı dolumu konusuna baktığımızda 50 kW DC hızlı şarj aygıtında yüzde 5 doluluktan yüzde 80 doluluk oranına çıkmak 93 dakika sürecek. 270 kW DC hızlı şarj aygıtındaysa yüzde 5’ten yüzde 80’e çıkmak sadece 22,5 dakika sürecek. Porsche, bu tarz bir şarj aygıtıyla sadece 5 dakikalık bir şarj süresiyle 99 km yol gidilebileceğini söylüyor.

Hızlı şarj konusundaysa sürücülerin imdadına Porsche Şarj Servisi yetişecek. Alınan Taycan ile birlikte sürücülere üç yıllık bir abonelik hediye edilecek. Bu abonelik dünya genelindeki 200 bin şarj noktasını da kapsayacak.

İç tasarım

Aracın “kokpiti” 911 ve Panamera’ya oldukça benziyor ancak artık fiziksel butonların yer almadığı görülüyor. Sürücünün bulunduğu kısımda 16,8 inçlik ayarlanabilir konfigürasyon desteğiyle bir ekran bulunuyor. 10,9 inçlik merkezdeki dokunmatik ekranda navigasyon ve multimedya işlemleri halledilirken üst taraftaki 8,4 inçlik merkez konsol arayüzüyle HVAC, koltuk ayarları ve navigasyon girişi yapılıyor. Sürücü tarafında yer alan 10,9 inçlik yolcu ekranı isteğe bağlı olarak navigasyon ve ses erişimine izin veriyor. Ayrıca “Her Porsche” diye seslenerek harekete geçirilen bir adet sesli asistan bulunuyor ve bu asistan birçok şeyi kontrol edebiliyor.

Tek ve çift renkli deri seçiminin yanı sıra çeşitli ahşap ve metal döşemeler de bulunuyor. Ayrıca hiç derinin kullanılmadığı suni deri ve dokuma kumaş kaplamaları gibi seçenekler de bulunuyor. Standart ve spor olmak üzere iki adet direksiyonun yanı sıra koltuklarda da standart, konfor ve spor seçenekleri yer alıyor.

Araçta Porsche’nin gelecek nesil tepe camı yer alıyor. Ayrıca iki ya da dört klima kontrol noktası bulunuyor ve özel hava menfezleriyle dağılmış soğutma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Fiyatı

Geldik en çok merak edilen noktaya, yani fiyatına. Aracın fiyat etiketinin 100 bin dolardan aşağıda olacağına dair bazı söylentiler bulunuyordu ancak bu söylentiler pek de doğru çıkmadı.

2020 Taycan Turbo, 159.900 dolardan başlarken 2020 Taycan Turbo S, 185 bin dolardan başlayacak. Tabii bu fiyatta, Porsche’nin şu anki araçları arasında en güçlülerinden bir tanesi olmasının da payı büyük diyebiliriz.

Ancak bu araçların daha “satın alınabilir” modelleri de yolda. Porsche’den yapılan açıklamada bu araçların biraz daha güçsüz modellerinin çıkacağı belirtildi.